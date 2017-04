Klipersi izjednačili, 63 poena Pola, Grifina i Džordana

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobijedili su Jutu sa 99:91 u drugoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Zapadne konferencije sa i rezultat u seriji izjednačili na 1:1.

Ekipa Doka Riversa dominirala je od prvog minuta i gostima iz Solt Lejk Sitija, koji su igrali bez Rudija Gobera, nijednom nisu dozvolili da povede.

Klipersi su sredinom prve četvrtine prvi put došli do dvocifrene prednosti (19:8), a maksimalnih 13 poena prednosti imali su u uvodnim trenucima drugog perioda (31:18).

Džezeri su bili potpuno rasterećeni poslije startnog brejka u Staples Centru, odigrali su još jedan dobar meč, ali uprkos tome što su uglavnom bili na jednocifrenom minusu nisu uspeli da naprave seriju koja bi meč učinila još zanimljivijim.

Blejk Grifin je sa 24 poena (11/21 iz igre) bio najefikasniji u pobjedničkoj ekipi, Kris Pol je zabilježio 21 poena (3/4 za tri), uz 10 asistencija i 3 ukradene lopte, dok je Diandre Džordan meč završio sa 18 koševa (9/11 iz igre, 0/3 slobodna bacanja) i 15 skokova.

Kod Džezera su se istakli Gordon Hejvord sa 20 poena (5/15 iz igre), Džoe Džonson i Derik Fejvors sa po 13, dok je Džordž Hil upisao 12 poena, 7 skokova i 4 asistencije.

