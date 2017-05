Klivlend na korak od finala

Boston je imao priliku da izjednači rezultat u seriji, povoljan rezultat na poluvremenu, ali ne i rješenje za Kajrija Irvinga. Slavili su u četvrtom meču Kavalirsi 112:99 i poveli 3:1 u finalu serije Istoka.

Klivlend Kavalirsi su na jednu pobjedu od finalnog okršaja sa Golden Stejt Voriorsima nakon pobjede za 3:1 u seriji finala Istoka protiv Boston Seltiksa 112:99.

Boston je mnogo bolje otvorio četvrti meč. Dobrom odbranom su zatvorili šut Klivlenda, isprovocirali su Lebrona Džejmsa koji je do polovine druge četvrtine već imao četiri lične greške pa je Tajron Lu bio prinuđen da ga stavi na klupu, a sav "teret" meča pao je na Kajrija Irvinga.

Ovo je prvi put da je Lebron u prvom poluvremenu napravio četiri lične greške.

Sa druge strane, Boston je dobro i šutirao dok je Klivlend u prvoj četvrtini držao priključak zahvaljujući kontrama jer su iz igre za prvih 12 minuta imali šut šest od 19. Boston je za poluvrijeme napravio čak 17 asistencija - sjajna timska igra na svim poljima Seltiksima je donijela prvo poluvrijeme u seriji u kome su imali prednost.

.@celtics have the 57-47 advantage at the half on @NBAonTNT . 13 PTS apiece from Crowder & Bradley.



BOS seeking to tie the series. pic.twitter.com/vnCciDyW5f