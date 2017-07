Klivlend potpisao za Golden Stejt

Antonijus Klivlend potpiaso je ugovor sa Golden Stejt Voriorsima, prenose američki mediji.

Bivši student Univerziteta "Southeast Missouri State" nije izabran na ovogodišnjem draftu, a u Letnoj ligi igrao je za Portland Trejlblejzerse.

Klivlend ima 23 godine igra na poziciji beka šutera, a u posljednjoj godini na koledžu bilježio je 16.6 poena.

Još se ne zna o kakvom se ugovoru radi, koliko je dugačak i zagarantovan.

U Ljetnoj ligi prosječno je na terenu igrao 14,7 minuta i za to vreme postizao 5,8 poena, uz 40,6 procenata šuta iz igre.

