Klivlend poveo protiv Toronta, brejk Hjustona u San Antoniju

Košarkaši aktuelnog šampiona Klivlenda savladali su rano jutros Toronto 116:105 i poveli 1:0 u polufinalu Zapadne konferencije NBA lige.

Istovremeno, u drugom polufinalu Hjuston je napravio brejk protiv San Antonija ubedljivom pobjedom 126:99.

Klivlend su do trijumfa vodili Lebron Džejms sa 35 i Kajri Irving sa 24 poena, a obojica su imali i po 10 asistencija. Kod Toronta Kajl Lauri zabilježio je 20 poena i 11 asistencija.

"20,562 going crazy. It felt good. The momentum shifted to our side."#DefendTheLand pic.twitter.com/n5IcpUVONx