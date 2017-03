Košarkaški savez BiH još traga za nasljednikom Damira Mulaomerovića

Dragan Bajić zaslužuje da bude novi selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije BiH. Ovo je mišljenje predsjednika Stručne komisije Košarkaškog saveza BiH Tihomira Mustapića.

Naš sagovornik ističe da je, s obzirom na to kakva finansijska situacija vlada u Košarkaškom savezu BiH, trener Igokee u ovom trenutku realna opcija.

"To je moje mišljenje. Mislim da zaslužuje priliku, radi u najboljem bh. klubu i da se ja nešto pitam on bi bio prvi izbor bez obzira na neke prošlogodišnje nesuglasice", ističe Mustapić, koji dodaje da ingerencije za imenovanje selektora ima samo Upravni odbor KS BiH.

O novom selektoru biće govora na narednoj sjednici UO, koja će se održati u subotu ili ponedjeljak.

"U subotu ili ponedjeljak jedna od tema će biti izbor selektora. Da li će do izbora doći zavisiće od izvještaja Upravnog odbora, koji je bio zadužen da razgovara sa kandidatima", istakao je predsjednik KS BiH Aleksandar Fulurija.

Proteklih sedmica po medijima se provlačilo mnogo imena počev od Svetislava Pešića, Nenada Markovića, Adija Bećiragića, Aleksandra Džikića i Jure Zdovca, koji su spominjani kao mogući nasljednici Damira Mulaomerovića. U međuvremenu mnoga imena su otpala s ove liste, a među posljednjima koji se našao u konkurenciji je aktuelni trener bh. prvaka Dragan Bajić, koji je prema našim saznanjima ponovo jedan od najozbiljnijih kandidata za užarenu stolicu koja je prazna od septembra prošle godine.

Trofejnom bh. stručnjaku klupa bh. tima je izmakla prošle godine kada je UO odlučio da prednost da Mulaomeroviću, koji se nije proslavio u posljednjim kvalifikacijama.

"Zasad znam samo ono što se pominje po medijima. Niko me do sada nije kontaktirao, a prema mojim informacijama mislim i da neće. Ukoliko dođe do poziva treba razgovarati", rekao je Bajić.

Iako je u Košarkaškom savezu BiH na početku želja bila da se na klupu postavi neko veliko trenersko ime s inostranim iskustvom, finansijska situacija je takva da je malo vjerovatno da će se to desiti, pa je realna opcija da se da prilika jednom od domaćih stručnjaka.

Najbolje bh. košarkaše u avgustu očekuju pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2019. godine. "Zmajevi" se nalaze u grupi sa Švedskom, Slovačkom i Armenijom, a dvije prvoplasirane selekcije izboriće nastup u kvalifikacijama za Mundobasket.