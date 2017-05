Lebron briljirao za vođstvo Kavsa, Boston nemoćan kod kuće

Košarkaši Klivlend Kavalirsa savladali su Boston Seltikse u prvom meču finalne serije Istočne konferencije NBA lige rezultatom 117:104.

Najefikasniji u timu Klivlenda je bio Lebron Džejms sa 38 poena, devet skokova i sedam asistencija, pratio ga je Kevin Lav sa 32 poena, 12 uhvaćenih lopti, uz šut za tri 6/9, a dobru rolu je imao i Tristan Tompson sa 20 poena i devet skokova. Još jedini dvocifeni je bio Kajri Irving sa 11 poena i šest asistencija.

Kod Seltiksa su Džae Krauder i Ejveri Bredli ubacili po 21 poen, Ajzea Tomas je ostvario dabl-dabl sa 17 poena i 10 asistencija, Al Horford i Džerald Grin su dodali po 11 poena, a Džejlen Braun je postigao 10 poena uz devet skokova.

Kavalirsi su od početka meča preuzeli terensku inicijativu i već su na startu poenima Irvinga i Džej Ar Smita otišli na 4:0, a zatim su se priključili i Kevin Lav i Lebron Džejms. Boston je pokušavao da održi priključak, najraspoloženiji je bio Ejveri Bredli, ali se razlika do kraja dionice povećavala i do 13 poena razlike. Na kraju je poslije prve četvrtine bilo 30:19, a ništa se nije promijenilo ni u nastavku igre.

Kevin Lav je u tim momentima predvodio napad Kavsa, dok se na drugoj strani i dalje nije vidjela prva zvijezda Seltiksa Ajzea Tomas. Na 1:45 prije odlaska na odmor Lebron Džejms je postigao dvojku za vođstvo od 57:31, čime su Kavalirsi "pobjegli" na 26 razlike. Seltiksi su uspjeli da koliko toliko ublaže rezultatski zaostatak do poluvremena (61:39), a onda su učinak popravili u trećoj četvrtini.

Seltiksi su treći dio igre dobili sa 36:31, a najzad je "proradio" i Ajzea Tomas. Ipak, to nije bilo dovoljno protiv Lebronove raspoložene družine, kod koje je blistao Kevin Lav za tri poena, a Kajri Irving u dodavanjima. Džejms je na sve to kontrolisao skok i dodavao poene na svoj konto, dok je odličan bio i Tristan Tompson.

U posljednjih 12 minuta Klivlend je ušao sa prednošću od 92:75, ali je vrlo brzo postalo jasno da Boston ne može do preokreta. Rezultat se kretao oko plus 20 za Klivlend, a već pri kraju utakmice je i demoralisana publika u Bostonu počela da napušta tribine. Do kraja meča je izostala bilo kakva neizvjesnost, a Seltiksi su samo ublažili poraz.

Sljedeći meč finalne serije Istoka je na programu u noći između petka i subote (2,30 - SK1), a igra se takođe u Bostonu.

(Sportklub.rs, Foto: Tanjug)