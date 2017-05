Lebron i Kavsi na korak do finala, brejk Sparsa

Košarkaši Klivlend Kavalirsa pobijedili su Toronto Reptorse na gostovanju rezultatom 115:94 i poveli sa 3-0 u polufinalnoj seriji Istočne konferencije. Branioci titule se nalaze na korak od finala, a prvu šansu da prođu dalje imaće već u nedjelju, takođe u Torontu.

Junak pobjede Kavsa ponovo je bio Lebron Džejms, koji je odigrao svoju 90. utakmicu u plej-ofu sa preko 30 poena. Jedini košarkaš koji je po tom parametru ispred njega očekivano je Majkl Džordan, koji je imao 109 takvih mečeva.

Reptorsi su se odlično držali po dolasku serije u Toronto, ali su Kavalirsi utakmicu prelomili u posljednjoj četvrtini. Dva tima su vodila veliku borbu tokom većeg dijela meča, a aktuelni šampion je prvi put u polufinalnoj seriji imao zaostatak na poluvremenu – bilo je 52:49 za domaćina.

Predvođeni Demarom Derozanom, međutim, Reptorsi nisu uspjeli da se odvoje na više od pet poena, ali su ipak vodili tokom većeg dijela trećeg perioda. Međutim, bez Kajla Lourija, koji je zbog povrede cijelu utakmicu presjedio na klupi, u ključnim trenucima nisu uspjeli da se izbore sa izuzetno raspoloženim Kavalirsima.

Gosti iz Ohaja su u posljednju četvrtinu ušli serijom 17:1 i tako prvi put na utakmici stigli do dvocifrene prednosti. Od tada se Kavsi nisu osvrtali, išli su do plus 23 u samom finišu utakmice, a Reptorsi nisu uspjeli da im na bilo koji način uzvrate.

Džejms je predvodio Kavalirse sa 35 poena, osam skokova i sedam asistencija, dok je Kevin Lav imao 16 poena i 13 skokova. Zapaženi su bili i Kajri Irving sa 16 poena i Kajl Korver sa dva manje.

Na drugoj strani, Derozan je upisao 37 poena, a najveću pomoć pružio mu je Jonas Valančunas, koji je utakmicu završio sa 18 poena. Zanimljivo je da su igrači Reptorsa koji su u igru ušli sa klupe postigli samo devet poena.

Kavalirsi sada imaju izuzetno ubjedljivo vođstvo u seriji sa Reptorsima, koji pred sobom imaju nemoguć zadatak. Nijedan tim u istoriji NBA lige nije uspio da prođe dalje pošto je u nekoj seriji gubio 3-0.

Četvrta utakmica serije na programu je u nedjelju od 21.30.

U drugoj utakmici košarkaši San Antonio Sparsa poveli su 2-1 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije protiv Hjuston Rokitsa zahvaljujući trijumfu rezultatom 103:92 u trećoj utakmici. Sparsi su u tom duelu igrali bez Tonija Parkera, koji je završio sezonu, ali su ipak vratili brejk.

Uprkos činjenici da su ostali bez startnog plejmejkera, Sparsi su sjajnom igrom u odbrani uspjeli da zaustave Rokitse i vrate prednost domaćeg terena. Koliko su defanzivno izabranici Grega Popoviča odigrali dobro najbolje govori podatak da su njihovi rivali imali samo 30,8 odsto šuta iz igre.

Rokitsi su se držali u utakmici do poluvremena, ali su Sparsi baš u drugom periodu prelomili utakmicu. Zaustavili su igru domaćeg tima u serijama, a Rokitsi su u toj četvrtini postigli samo 18 poena, pa su Sparsi na velikom odmoru imali prednost 43:39.

Od tada, San Antonio je napravio seriju 12:4, a kada je Hjuston priprijetio da bi mogao da se vrati, uslijedio je novi identičan niz. Tako su Sparsi izgradili svoju dvocifrenu prednost, odvojili se i pobjedu nisu ispuštali iz ruku.

Najbolji u trijumfu Sparsa bili su Lamarkus Oldridž i Kavai Lenard sa po 26 poena. Lenard je imao i deset skokova, uz sedam skokova, pošto je preuzeo dio Parkerovih obaveza u napadu, dok je Oldridž imao tri skoka manje.

U redovima Rokitsa, Džejms Harden je upisao 43 poena i pet asistencija. Njegovi saigrači nisu mogli da isprate, a istakli su se i Trevor Ariza sa 17 poena i Klint Kapela sa 12 poena i 16 skokova.

Četvrta utakmica serije igra se u nedjelju, takođe u Hjustonu.

