Letonci savladali Turke

Reprezentacija Letonije pobijedila je Tursku sa 89:79 petom kolu grupe D Evropskog prvenstva u Turskoj, Izraelu, Finskoj i Rumuniji.

Pobjedi Letonije doprineli su svi igrači, međutim izdvaja se partija Kristapsa Porzingisa koji je meč završio sa 28 poena i sedam skokova.

Od starta utakmice vidjeli smo veoma napetu igru i mogli smo očekivati da ćemo prisustvovati dobrom meču. Igralo se u serijama a poslije deset minuta igre Letonija je vodila 24:22.

U drugoj četvrtini predvođena Porzingisom i Blumsom Letonija pravi osetniju razliku i prvi put dolazi do dvocifrene prednosti, 40:30. Saridža je reagovao tajm-autom, poslije kojeg je Turska zaigrala mnogo bolje.

Maestralan je bio Mahmutolu koji je vukao Tursku, ali je četvrtina završena sjajnim pogotkom za tri poena Janisa Blumsa, 47:38.

U nastavku meča, Letonija nijednom nije ispuštala prednost, međutim nošeni fantastičnom publikom Turska je konstatno "disala za vratom" ekipi Ainarsa Bagackisa.

Utakmica je prelomljena trojkom Davisa Bertansa na pet minuta do kraja, 76:69. Turska nije uspjela da se oporavi od toga, a X faktor u završnici je bio Škele koji je postigao nekoliko važnih poena.

