Maljković: Hrvati pogriješili, na postolju i sa sportistima sa Kosova

Božidar Maljković trofejni košarkaški stručnjak i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) smatra da bi trebalo da se sportisti ponašaju "u duhu olimpizma, pravde i ideje sporta".

On je to rekao u "velikoj ispovijesti" za "Nedeljnik".

Izbor Bože Maljkovića za predsjednika OKS praćen je brojnim kontroverzama, a ta funkcija svakako sa sobom nosi osim sportske i političku odgovornost.

Na pitanje o "usudu hrvatske košarkaške reprezentacije" zbog napuštanja postolja, Maljković je dao zanimljiv odgovor.

"Bila je to greška Hrvata. Bio sam nedavno na Olimpijadi mladih i Đorđe Višacki mi kaže - Božo, možemo da imamo veliki problem, a to je da se takmičarka s Kosova u džudou nađe na postolju sa našom takmičarkom. Odluka Vlade Srbije je da predsedniku Međunarodnog olimpijskog komiteta napišemo pismo da ne priznajemo Kosovo. I to smo i uradili. Ali da je bio slučaj u bilo kom olimpijskom sportu da se na postolju nađu sportisti iz Srbije i sa Kosova - moj stav je bio čvrst i odlučan da budemo na postolju. Nema odlaska sa postolja. Nije se to desilo u Đeru, ali ubuduće ako se to desi - jer ja sam takav čovek i u duhu olimpizma, pravde, ideje sporta - ne sme nijedan srpski sportista da odlazi sa postolja", rekao je Maljković.

Kaže da ako se to ne sviđa državnom vrhu, neka ga promijeni.

"Ako je bilo ko u državi protiv toga, moraće mene da otjera. Ne priznajemo Kosovo, to je svima jasno, ali kada sportisti osvoje medalju, moraju na postolje bez obzira na to ko je još na tom istom postolju. Došao sam ovde da četiri godine radim volonterski. Došao sam ovde da podignem ovu ustanovu, da ne ugasimo svetlo. I mene ovo košta", zaključio je Maljković.

(Nedeljnik/sportklub.rs)