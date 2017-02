Melisa Brčaninović izabrana u All-Star tim NBA Global kampa

Dobila sam najljepši poklon za rođendan, kazala je Melisa Brčaninović, najbolja mlada košarkašica BiH, nakon što je u nedjelju izabrana u All-Star tim NBA Global kampa "Košarka bez granica".

U Sjedinjenim Američkim Državama u Nju Orleansu juniorska bh. reprezentativka je zajedno sa talentovanim košarkašicama iz svih dijelova svijeta tri dana radila sa najboljim NBA stručnjacima. U jakoj konkurenciji uspjela se nametnuti svojim kvalitetom i košarkaškim umijećem, pa je uvrštena u najbolji tim kampa.

"U nedjelju sam napunila 18 godina, postala punoljetna u Americi, a sve sam upotpunila priznanjem koje mi je najljepši poklon. Bilo je izuzetno lijepo raditi sa stručnjacima iz SAD, družiti se sa najboljim mladim igračicama i igračima iz cijelog svijeta. Ovo iskustvo će mi i te kako koristiti za dodatni napredak u budućnosti", poručila je iz SAD za "Nezavisne" Melisa Brčaninović.

Bh. košarkašica izabrana je među osam najtalentovanijih igračica iz "ostatka" svijeta (bez SAD). Kamp "Basketball Without Borders" zatvoren je u nedjelju revijalnom utakmicom pet na pet, a Melisina ekipa je pobijedila i u šuterskom takmičenju. Prije rastanka najtalentovaniji košarkaši i košarkašice iz svih dijelova planete prisustvovali su i najvećem košarkaškom spektaklu "NBA Ol-star meču".

Ponosna na Melisin podvig svakako je i njena majka, trener, mentor, uzor Mara Lakić-Brčaninović, koja je otkrila koji joj je savjet dala prije polaska "preko bare".

"Kazala sam joj: 'Melisa, dobro pogledaj kako oni tamo rade i dokle smo mi stigli'. Ova nagrada veoma mi je važna naravno zbog nje, ali i zbog kompletnog Košarkaškog kluba Jedinstvo i bh. košarke u cjelini. To kako se ona snašla tamo pokazatelj je našeg ispravnog rada i mjerilo kako u budućnosti treba da nastavimo, te još jedan dokaz da se na našem području rađaju talenti. Ponosna sam jer je to ujedno i uspjeh cijele ekipe, u kojoj, osim o sportskom aspektu, vodimo računa i o odgovornom i lijepom ponašanju izvan terena", istakla je Mara Lakić-Brčaninović.

Za Melisino mjesto u elitnom društvu dio zasluga ide i svim trenerima koji su učestvovali u njenom košarkaškom razvoju.

"Svakako da ne treba zaboraviti doprinos koji su u njenoj karijeri dali treneri poput Zorana Mikeša, koji ju je pozvao u reprezentaciju sa 13 godina i ostavio snažan pečat u njenom radu. Tu su još Bobo Kecman i mnogi drugi", ističe Mara Lakić-Brčaninović.

Iako Melisi mnogi već odavno prognoziraju blistavu NBA karijeru, ona ipak poručuje da ne treba žuriti.

"Ja sam presretna što sam se našla među odabranima iz cijelog svijeta od 1998. do 2002. godišta. Ovo je kamp koji će meni dati određene smjernice, a ostaje da se vidi hoće li neko od stručnjaka iz Amerike pratiti i dalje moj rad. Razmišljati o nekom draftu, NBA ligi i slično još je rano. Ne opterećujem se tim stvarima, želim da uživam u košarci kojoj sam maksimalno posvećena. Naporni treninzi i odricanja su sastavni dio mog odrastanja i želim nastaviti u istom ritmu uzlaznom putanjom pa ćemo vidjeti gdje će me to odvesti", kazala je Melisa Brčaninović, koja se danas vraća u BiH.

Začetnici Divac i Kukoč

Zanimljivo je da su začetnici ideje Global kampa "Košarka bez granica" bili košarkaški velikani sa naših prostora Vlade Divac i Toni Kukoč. Zajedno sa bivšim saigračima iz jugoslovenske reprezentacije još 2001. godine okupili su 50 mališana iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore. S njima su radili u Trevisu u Italiji, a ova ideja kasnije se proširila. Godinu dana kasnije okupljanje su imali najbolji mladi košarkaši iz Grčke i Turske, da bi ideja u godinama kasnije dobila globalni karakter.

46 - kampova organizovali su NBA i FIBA do sada u 27 gradova u 23 zemlje na šest kontinenata.

215 - sadašnjih i bivših igrača NBA, WNBA i FIBA se pridružilo i podržalo ovaj projekat širom svijeta