Milan Gurović, proslavljeni košarkaš za "Nezavisne": "Orlovi" su jaki i pozitivno bezobrazni

Srbija sigurno može do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu, ostale su još dve utakmice, jednostavno se zna "ko kosi, a ko vodu nosi" u ovoj ekipi. Zbog povreda i otkaza došli smo oslabljeni na prvenstvo pa su mnogi pokazali nepoštovanje, a mi ćemo im sada pokazati kako se to poštovanje zaslužuje.

Rekao je ovo za "Nezavisne" nekada proslavljeni reprezentativac Jugoslavije, a danas košarkaški trener Milan Gurović o šansama "orlova" da nakon 16 godina donesu zlatnu medalju sa Evropskog prvenstva u Srbiju. Gurović je bio član ekipe Jugoslavije koja je upravo iz Istanbula donijela evropsko zlato 2001. godine i naredne godine bila prva na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu. Srbija nakon pobjede nad Italijom 83:67 u četvrtfinalu večeras od 20.30 u "Sinan Erden areni" igra polufinalni meč protiv Rusije, sa kojom se susrela u Grupi D i doživjela jedini poraz na prvenstvu. Gurović apostrofira stvari koje "orlovi" treba da poprave, ali i prednosti u odnosu na protivnika.

"Treba da obratimo pažnju na ruski šut sa perimetra, prošli put su nam dali 11 trojki, što mora da se koriguje. Neće to biti lako, imaju dobre šutere poput braće Dmitrija i Mihaila Kulagina i Vitalija Fridzona, a o kvalitetima Alekseja Šveda ne treba trošiti reči. Igrač koji protiv njega bude igrao u napadu će imati dosta prostora jer je Šved dosta slabiji u defanzivi. On može da se zaustavi i u napadu. Dragan Milosavljević je pokazao u četvrtfinalu protiv Italije 'hapšenjem' Marka Belinelija i Luiđija Datomea da može da obavi taj zadatak. Verovatno će on ili Vladimir Lučić da budu na Švedu, a Bogdana Bogdanovića treba da sačuvamo kako bi dao puni doprinos u napadu. Naša prednost je i unutrašnjoj liniji gde smo bolji od Rusa, oni na centru imaju samo Timofeja Mozgova, koji je dobar NBA igrač. Sa druge strane, mi imamo Bobana Marjanovića, Ognjena Kuzmića i Vladimira Štimca i sigurno je da će Saša (Aleksandar Đorđević, selektor Srbije) ići da što više napada Mozgova sa njima i da ga opterećuje ličnim greškama. Smatram da su procentualne šanse za pobedu 60:40 u korist Srbije večeras", kazao je Gurović.

NN: Koje su novine u igri Srbije na meču četvrtfinala sa Italijom u odnosu na prethodne mečeve?

Gurović: Igramo pametno. Vidi se da kada se spusti lopta u reket, ne zadržava se dugo u njemu, stalno tražimo višak, ekstra pas. Smatram da je to plod zajedništva i hemije. Dosta se na utakmici sa Italijom od drugih igrača pomagalo Marjanoviću i Kuzmiću da ne moraju da izlaze, igrali smo dublje, što se videlo kroz procenat šuta za tri koji su imali Italijani (27,6). Raduje me da cirkulišemo u igri, možemo da menjamo ritam ovisno o situaciji, kada su tu Milan Mačvan i Štimac ubrzavamo, opet sa Marjanovićem i Kuzmićem usporavamo. Raznoliki smo i takve stvari u igri imaju samo najbolje reprezentacije poput nas i Španije.

NN: Šta je najveći adut Srbije u odnosu na ostale u borbi za zlato?

Gurović: Najveća snaga je mentalitet koji imamo, jaka želja koju niko nema i pozitivni bezobrazluk koji imamo. Prije utakmice protiv Italijana društvo sa kojim sam gledao utakmicu me pitalo šta mislim o ishodu. Odgovorio sam im da su Italijani dobri, ali da se ne zezamo jer su ekipe poput njih i Francuza više latino ljubavnici nego ratnici na terenu. Sve je to šminka, dok su kod nas u pitanju čvrsti i borbeni momci koji nikome ne popuštaju. Govorim tri strana jezika, ali taj izraz pozitivni bezobrazluk koji nas krasi nikome vani nisam uspeo da prevedem. Dok sam je igrao za reprezentaciju, mnogo je bilo kršnih i na terenu prgavih momaka koji su poreklom iz krajeva poput Like i Hercegovine, što nam je davalo posebnu dimenziju. Vekovima se taj duh stvarao na ovim prostorima.

NN: Koji timovi su za Vas najveće iznenađenje na prvenstvu?

Gurović: Slovenija i Letonija, ali Slovenija ubedljivo, iako opet ne mogu da kažem da su iznenađenje s obzirom na igrače koje imaju. Nestvarno su dobri, imaju Luku Dončića, Gorana Dragića, Klemena Prepeliča i Edu Murića, koji mogu uvek da kreiraju. Tu su pod košem Gašpar Vidmar i naturalizovani Amerikanac Entoni Rendolf. Selektor Igor Kokoškov je to odlično složio, ranije su se okupili nego druge reprezentacije na pripremama.

Letonci su svakako otkrovenje, razlog ispadanja u četvrtfinalu protiv Slovenije je što šut nije služio, što smatram kao zaslugu Kokoškova koji je dobro postavio igru. Letonija ima Kristapsa Porzingisa, momka koji za 221 centimetar visine ima neverovatne kretnje i tehniku. Nemoguće je naći tako nešto u svetskoj košarci.

Dončić kao da igra 15 sezona

NN: Lauri Markanen (Finska) i Luka Dončić su mladi igrači koji su do sada najviše pokazali na prvenstvu. Kakav je Vaš utisak o njima?

Gurović: Dončić će sigurno biti među prva tri pika, možda čak i prvi na narednom NBA draftu. Fascinantno mi je kako iskusno igra s obzirom na to da ima 18 godina, da ne znam ovaj podatak, mislio bih da iza sebe ima 15 profesionalnih sezona. Ima inteligenciju i veliku hrabrost, što su uz radnu etiku najbitnije stvari u današnjoj košarci i bez njih nemaš šta da tražiš. Markanen je odličan, podseća na Dirka Novickog, ali ima još bolje fizikalije.

Gudurić opravdao poziv

NN: Radili ste individualno sa Markom Gudurićem, da li bi on trebalo da dobije više minuta u igri Srbije s obzirom na to da je uz Bogdana Bogdanovića jedini izraziti šuter u ekipi?

Gurović: Ovo je za njega prva reprezentativna akcija, veliko iskustvo, jedan je od najboljih mladih igrača Evrolige i na njemu je da se izbori za svoje mesto u narednom periodu. Trenutno Milosavljević i Lučić imaju prednost u odnosu na njega, igraju bolje u odbrani, jednostavno su potrebni na terenu. Mislim da je Gudurić minute koje je dobio odigrao dobro, možda bi mogao da igra i više. Nije čudo što ga je Željko Obradović doveo u Fenerbahče, pred njim je velika karijera.