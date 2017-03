Miličić: Iščupaću grkljan svakom ko mi opsuje dete

Deset godina otkada je šokirao svijet neviđenim žestokim psovanjem sudija na Evrobasketu u Španiji, Darko Miličić je priznao da se ne ponosi onim šta je tada uradio.

U intervju B92 nekada najveći košarkaši talenat Evrope kaže da otkada je postao otac, shvata da je pretjerao.

Međutim, snimak Darkovog "napada" na arbitre i njihove porodice postao je planetarni hit i vidjeli su ga milioni ljudi.

"Ne ponosim se tim snimkom. Nije trebalo baš toliko duboko u familiju da ulazim sudiji. Ali da je pokrao, pokrao je i to je sramota. To je bila ključna utakmica, bila je neverovatna krađa, ali kada pogledam iz ovog ugla, pošto ja imam decu, meni da neko tako nešto kaže, ja bih mu išupao grkljan. Ali baš sam odlazio duboko u porodicu što se tiče psovanja, tu sam pogrešio", iskren je kao i uvijek Darko Miličić.

Bivši košarkaš dodaje da je stalno pod lupom javnosti i da se svaki njegov potez prati.

"Vide da napijam četnika. Pa šta, ja sam četnik i biću uvek. Ali mora čovek i da ima izduvni ventil. Svaki moj pokret se prati. Neko drugi se naroka rakije, niko ga ne uslika i on je OK. A Darko se narolja, neko ga uslika i kažu: 'Vidi seljaka.' Mislim, ja i jesam u duši seljak. Ali nije u redu da ja pijem, četnici ništa, a vruće je", kaže on.

Kako je Darko psovao

Nakon poraza od Grčke u Granadi 2007. godine, Miličić nije mogao da obuzda bes zbog sudija.

"Ova tri go**ara najveća, ove tri pi***tine od sudija su nas pokrale. Eto šta je bilo! Misle da su neki ku**c! Doći ću i je***u im mater u pi**u, je*** li mu ja mamu nabeđenu, italijansku u pi***, eto, to ću da kažem samo. Popuše mi ku*** malo, e to napišite! Je***u mu malo mamicu u usta, ako ima ćerku i ćerku ću da mu k***m. Eto!", rekao je Miličić tada.

(B92)