Miličić sa novinarom ESPN-a razgovarao o četnicima

Novinar ESPN Sem Borden bio je gost Darka Miličića u Novom Sadu, gdje su njih dvojica tri sata pričali o Darkovoj karijeri, ali i raznim drugim stvarima.

U tročasovnom intervjuu Borden i Miličić su razgovarali o NBA, životu poslije košarke, MMA borbi, svojoj farmi kojoj se posvetio do maksimuma, ali i o četnicima.

U aprilu 2015. godine Darko je bio sa prijateljima u kafani, gdje su se veselili, pili pivo i sve ostalo što ide uz to.

Dobro je poznat snimak gdje bivši NBA igrač pije pivo bez pomoći ruku, a kada ga je Borden podsjetio na to, Miličić se samo nasmijao i rekao da je to bilo baš davno.

Ono što je ESPN novinara najviše intrigralo, jesu Darkove tetovaže četnika. Borden objašnjava da su četnici bili grupa srpskih nacionalista u Drugom svjetskom ratu, "koji u istoriji nisu zapamćeni po dobrom".

Upravo zbog toga pitao je Miličića za političko opredjeljenje, na šta mu je on rekao: "Nacionalista sam, ali to značenje ne znači isto u istočnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama".

Darkova osjećanja prema Srbiji su veoma komplikovana zbog rata, borbe za preživljavanje, a Bordenu je povrh svega rekao da voli Srbiju i poštuje druge. To je jedan od velikih razloga zašto se vratio u Srbiju, umjesto ostanka u SAD, što dosta sportista i uradi.

Naravno, tema koja je neizbježna je NBA, draft 2003. godine i cjelokupna karijera u Americi.

Ono što je Bordenu bilo zanimljivo, jeste, što je Darko više puta sebe nazvao "promašajem" i da on ne bježi od toga, da je veoma iskren. Jednom je u 15 sekundi uspio da za sebe kaže da je "promašaj".

Karijeru u NBA krenuo je u Detroitu, gdje trener Leri Braun nije znao da ga koristi, kao u ostalom i svi ostali. Poslije Pistonsa, slijedile su partije u Orlandu, Memfisu, Njujorku, Minesoti, da bi konačno karijeru završio u Bostonu.

Miličić je tada pokucao na vrata Doka Riversa i rekao mu da želi da ide kući, zahvalio im se na svemu, kazao da nije išlo i jednostavno otišao.

"Bio sam izgbuljen. Počeo sam da mrzim košarku. Samo sam želio da se vratim kući i živim drugi život", rekao je Darko novinaru ESPN.

To je i uradio, Darko Miličić posjeduje veliko imanje blizu Novog Sada od čak 125 ari. Ljubav su mu trešnje i kako Borden navodi, igrač koji je devet godina proveo u NBA nije znao šta se dešava tamo i ko vodi u finalu između Klivlenda i Golden Stejta, ali mu je zato u detalje pričao o voćnjacima i svim ostalim stvarima što ide uz to.

Novinar ESPN navodi da je Darkova emocija prema voćarstvo prava i velika i za razliku od drugih NBA igrača koji poslije svoje karijere potroše lako novac na gluposti, Miličić je uložio osam miliona evra u ovaj posao i radi ga sa velikom strašću.

Bivši drugi pik sa NBA drafta, kazao je Bordenu da djeci uvijek govori realnosti, kao na primjer sinu Lazaru, koji dosta slučajeva bude zbunjen.

"Kada mu kažem da ne radi ono što sam ja radio u životu, on me pita: 'Zašto, kada si moj otac?'", rekao je Miličić novinaru, a potom nastavio:

"Jesam tvoj otac, ali je on uradio dosta grešaka, tako da ti ne trebaš. Znate, još ne razumije sve to, ali doći će vrijeme za to", kazao je Darko.

(B92)