Miličić savjetuje Jokića: Nikola, nemoj da budeš kao ja

Predviđana je velika karijera Darku Miličiću. Nažalost, to se nije obistinilo. Uspio je da osvoji titulu sa Detroitom 2004. godine, ali ne i da ostavi veći trag u najjačoj ligi na svijetu.

Sada odmara i prati igre sunarodnika Nikole Jokića.

- Džonija gledam na televiziji i u novinama kada napravi nešto veliko. Dugo nisam video igrača koji je toliko dobar u svim segmentima igre. Nisam ga dugo video uživo, ali kad gledam na televiziji... asistencija, pregled igre, šut... Sjajno je šta radi. Znajući njegova dva burazera, koji su veoma snažni fizički, uveren sam da i Nikola ima tu snagu - rekao je Miličić za “Informer”.

Darko je dugogodišnji prijatelj sa Nikolinom rođenom braćom Nemanjom i Strahinjom i uvjeren je da je pred njim svjetla budućnost.

- Nikome ne želim da mu se desi ono što se meni desilo. Nikoli se sve potrefilo, odlična ekipa, dobar trener koji mnogo očekuje od njega... Trenutno ne vidim Nikoline granice, može da bude najbolji srpski košarkaš koji je ikad igrao u NBA. Možda, ali kažem možda, malo me brine taj ritam utakmica, pošto je NBA zahtevna, nije šala i moraš biti robot. Tu ima 82 utakmice, plus plej-of, može da bude i više od 100 utakmica u sezoni. Treba to izdržati - kazao je Miličić i dodao:

- Pričam i sinu da ga ponašanje kao moje neće nigde odvesti. Celog života sam ispravljao krive Drine. S obzirom na to da sam bio drugi pik na draftu, u karijeri nisam postigao ništa. Bilo je situacija i okruženja gde nisam hteo da igram, ali i onih gde sam hteo i odigrao sam dobro. Nikola je pametan dečko, verujem da neće za*ebati i da će tek igrati fenomenalno - zaključio je Miličić.

BRAĆA I KUMOVI

Nikolin brat Nemanja je 2004. godine živeo u Miličićevoj kući u Detroitu. Bio je stipendista lokalnog univerziteta, ali je više volio da pravi žurke nego da igra košarku.

- Nemanja i ja se dugo znamo, ja sam ga odveo u Ameriku tada, a drugi brat Strahinja mi je kum. O svoj trojici braće Jokić mogu da pričam sve najbolje. Nemanja je bio talentovan, ali je bio temperamentan, Strahinja je veliki radnik, ali je zbog povrede leđa morao da prestane da se bavi košarkom - poručio je Darko.