Miroslav Nikolić za "Nezavisne": Nemam dogovor sa Partizanom

Nisam se ništa dogovorio s Partizanom, bilo je određenih pregovora, ali ništa konkretno nije rešeno. Više će se znati za nedelju dana", rekao je za "Nezavisne" Miroslav Nikolić, aktuelni trener košarkaša Dinamika, koji je glavni favorit za funkciju šefa struke Partizana.

On je trenutno na odmoru, a u prethodnoj sezoni je s ekipom iz beogradskog naselja Dorćol ušao u Superligu Srbije, u kojoj je osvojio peto mjesto. Nikolić je već vodio "crnobijele" u periodu od 1996. do 1998. godine, kada je osvojio dvije titule prvaka Jugoslavije, a jednom mu je to pošlo za rukom i kada je bio trener Budućnosti.

Široj košarkaškoj javnosti postao je poznat kada je ekipu BFCa iz Beočina senzacionalno doveo do finala prvenstva Jugoslavije 1996. godine. Situacija u Partizanu je daleko od dobre, klub je u vjerovatno najlošijem finasijskom stanju u istoriji, prvi put od 1998. godine nije igrao finale državnog prvenstva, gdje je u polufinalu poražen od FMPa. Ekipu je nedavno napustio trener Aleksandar Džikić, koji je preuzeo Budućnost. Ostavku je podnio i predsjednik Nikola Peković. Nikolić smatra da neke stvari treba da se riješe u klubu prije njegovog dolaska.

"Mislim da prvo treba izabrati novog predsednika pa tek onda da se dogovaramo da li ću ja biti trener. Pod ugovorom sam sa Dinamikom, s kojim imam dogovorenu saradnju za još dve godine", kazao je popularni Muta, koji trenutno obavlja i funkciju pomoćnog trenera selektora Aleksandra Đorđevića u reprezentaciji Srbije, koja je svetski i olimpijski vicešampion.

Trenutno kao najozbiljniji kandidat za upražnjenu stolicu predsjenika kluba figurira Velibor Jojić, predsjednik i vlasnik Dinamika, sa čijim bi dolaskom tranzicija Nikolića u Partizan vjerovatno išla mnogo lakše. Popularni Muta već ima viziju ekipe ukoliko preuzme Partizan.

"Moja koncepcija je da se u prvi plan stave mladi igrači i da se s njima uz nekoliko starijih igrača, kao što je Novica Veličković, koji je legenda Partizana, pravi tim", kazao je Nikolić.

Iskusni Nikolić (61 godina) ima veliko iskustvo sa mladim igračima, kao mlad stručnjak je u BFCu "izbacio" na veliku scenu tada nepoznate Milenka Topića, Vladimira Kuzmanovića i Aleksandra Smiljanića, koji su kasnije postali reprezentativci Jugoslavije. Posljednji od "bisera" koje je iskusni stručnjak brusio bio je plejmejker Crvene zvezde Stefan Jović, s kojim je svojevremeno sarađivao u Radničkom iz Kragujevca, kada je tim igrao regionalnu ABA ligu. Sa Jovićem sarađuje i u reprezentaciji Srbije u posljednje tri godine.