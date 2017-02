Miroslav Raduljica za "Nezavisne": Zlato na EP? Rano je za prognoze

Evropska košarka se postepeno približava onoj u NBA ligi, ali "preko bare" je mnogo više novca i samim tim je sve lakše. Tamo svaki klub ima svoj avion i ne gubi se vreme na presedanja, čekanja i samo s te strane je igračima dosta lakše, o ostalom da ne pričamo.

Rekao je ovo u razgovoru za "Nezavisne" reprezentativac Srbije i košarkaš Armanija Miroslav Raduljica, čovjek koji je dao svoj pečat u tri srebrne medalje koje su "orlovi" osvojili na Evropskom i Svjetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama u Riju u posljednjih osam godina. Raduljica ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 8,5 poena i 3,2 skoka, a novina u ovoj sezoni najelitnijeg evropskog takmičenja je promjena formata. Raduljica smatra da je ovakva promjena pozitivno uticala na kvalitet takmičenja.

"Činjenica je da se svi u hodu navikavaju na ovaj novi sistem od početka sezone, prvi put se igra ovako i to je normalno. Siguran sam da će svake naredne sezone svima biti sve lakše i lakše. Mislim da je dosta kvalitetnije, imate najbolje evropske ekipe, svako igra sa svakim i mislim da navijači i javnost uživaju u dobroj košarci", kaže "teškaš" šampiona Italije.

NN: Koji su ciljevi Armanija do kraja sezone i da li biste se vratili u NBA ligu ako bude ponuda?

Raduljica: Sigurno je da smo svi želeli mnogo bolju sezonu i bolje rezultate u Evroligi od trenutnih. Želja nam je da budemo bolji iz utakmice u utakmicu i da pokažemo da smo kvalitetan tim. Trenutno sam koncentrisan samo na Milano. Želim da i ja lično, a i da mi kao tim igramo bolje i osvojimo titulu u italijanskom prvenstvu. Ukoliko dođe do neke ponude iz NBA, tada ću o tome pričati.

NN: Kako komentarišete odlične partije Crvene zvezde u Evroligi i gdje vidite njihovu najveću snagu?

Raduljica: Kao što sam i ranije govorio, Zvezdina snaga je u tome što dugo igraju u istom sastavu i dobro se poznaju. Iz toga proizlazi samopouzdanje i samim tim ceo tim igra bolje. U prilog tome govore i odlični rezultati.

NN: Igrali ste u Istanbulu i Atini. Kakav je život u Milanu u odnosu na navedene metropole?

Raduljica: Svaki grad je priča za sebe, drugačiji ljudi i drugačija energija. Milano je prilično mirniji od Istanbula i Atine, i sve je nekako lagano. Ljudi ovde baš uživaju u životu.

NN: Kakav je odnos između vas, Milana Mačvana, Krunoslava Simona i Zorana Dragića, družite li se privatno u Milanu?

Raduljica: Imamo odličan odnos, to su sve sjajni ljudi i drago mi je da sam ih upoznao i da smo postali prijatelji.

NN: Može li Srbija ove godine do zlata na Evropskom prvenstvu ili neke od medalja?

Raduljica: Rano je govoriti o tome. Bitno je da se dobro pripremimo za prvenstvo, nama je svaka utakmica bitna kao da je finale i to je filozofija kojom idemo. To je nešto što nam je selektor Aleksandar Đorđević usadio i mislim da dosadašnji rezultati govore da je to dobar put. Jedva čekam pripreme i stvarno uživam da igram i da budem sa svim tim momcima.

NN: Da li će Nikola Jokić biti vođa tima Srbije u narednim godinama i može li pružati još bolje partije u NBA?

Raduljica: Siguran sam da može, mene je lično oduševio prošlog leta kada smo prvi put imali priliku da igramo zajedno. Ima neverovatan osećaj za košarku i uživanje je igrati s njim, a isto tako i gledati ga kako igra. Ima odličnu sezonu u NBA i to je zaslužio u svakom smislu. Želim da igra još bolje, znam da to može.

NN: Pratite li igre ostalih reprezentativaca i ko je ostavio najbolji utisak?

Raduljica: Ne bih nikoga da izdvajam da se ne bi uobrazio.

Globtroter i bajker

Raduljica je pravi košarkaški globtroter (čovjek koji zbog sporta i zadovoljstva putuje po svijetu). Tokom dosadašnje karijere nastupao je za klubove u Evropi, Americi i Aziji. Osim Armanija, igrao je i za FMP, Borac Čačak, Efes Pilsen, Albu, Partizan, Azovmaš, Milvoki Bakse, Šandong Lajonse, Minesota Timbervulfse i Panatinaikos. Kada ne vodi borbu u reketu sa protivničkim centrima, njegova velika strast su motori, posebno harli dejvidson, čiji je veliki fan i koje vozi.