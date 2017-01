Mitrović za "Nezavisne": Jović je motor našeg tima

Stefan Jović je motor našeg tima i od njega sve u našoj igri počinje, ali i njemu definitivno treba zamena, tako da ga je dolazak Nejta Voltersa dosta rasteretio. Mnogo mečeva se igra, ređaju se kao na traci svakih par dana i pogibeljno bi bilo ovakvu sezonu igrati s nekim skraćenim rosterom.

Rekao je ovo za "Nezavisne" kapiten košarkaša Crvene zvezde Luka Mitrović, koji igra svoju petu sezonu u crvenobijelom dresu. Zvezda ove sezone bilježi odlične rezultate u Evroligi, gdje su trenutno sedmi, i ABA ligi, gdje ne znaju za poraz. Tim sa Malog Kalemegdana je u posljednjih mjesec dana ostvario velike pobjede protiv Real Madrida, CSKA i Makabija dva puta, koji su najtrofejniji klubovi u istoriji evropske košarke.

NN: Bilježite odlične rezultate iako nemate dominantne igrače, poput Kvinsija Milera, Majka Cirbesa i Bobana Marjanovića, oko kojih se dosta toga vrtjelo prethodnih sezona. Kako to objašnjavate?

MITROVIĆ: Ove godine ističemo tim u prvi plan, nemamo igrača koji će postizati 20 do 25 poena na svakoj utakmicu. Snažna timska odbrana je postala naš zaštitni znak, iz nje dolazimo do mnogo lakih napada i poena, a samim tim dolaze i pobede i neke individualne dobre partije. Imamo na svim pozicijama po dva do tri igrača koji u svakom momentu mogu da iskoče i odigraju vrhunski i nečiju slabiju igru i formu da pokriju. Nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu.

NN: Nedavno je ekipu pojačao Dion Tompson. Kako se on uklopio u tim?

MITROVIĆ: Tompson je nakon epizode u Galatasaraju, gdje mislim da nije bilo do njegovog individualnog učinka nego do spleta okolnosti, stigao kod nas i mislim da mu prija sve ovo što se dešava. Srećan je što je ovde, fino se uklapa, sigurno je da će mu trebati neki period da sve pohvata i u potpunosti uđe u naš sistem. Vidi se da hoće da uči i da radi i sigurno je da će biti veliko pojačanje za Crvenu zvezdu.

NN: Izabrani ste 2015. godine na NBA draftu kao 60. pik od strane Filadelfija Seventisiksersa. Da li razmišljate o eventualnom ostanku u Zvezdi ili narednom angažmanu u Evropi ili Americi?

MITROVIĆ: Maksimalno smo fokusirani na ovu sezonu, na svaku narednu utakmicu, dalje od toga ne razmišljamo. Kada bismo sada mislili o finišu ove sezone, maju i junu, ili šta i kako dalje u narednoj sezoni, ne bi nam se dobro vratilo. Maksimalno smo koncentrisani na ovo što nam se danas dešava i to je put kojim idemo.

NN: Bili ste na okupljanjima reprezentacije Srbije prethodnih godina. Očekujete li poziv na pripreme ove godine i koliko ste zadovoljni partijama reprezentativaca u klubovima?

MITROVIĆ: Ima još do okupljanja reprezentacije, videćemo kako će se u nastavku sezone razvijati situacija i da li će biti poziva. Kapiten Miloš Teodosić igra odlično i ove sezone, već godinama je najbolji plejmejker Evrolige. Nikola Jokić se fenomenalno uklopio u Denveru, pruža perfektne partije tamo, sve mu je leglo u NBA ligi. I ostali naši igrači igraju odlično u svojim klubovima, a nadam se da će držati tu formu do leta i obradovati nas nekim novim uspehom.

NN: Šta može Srbija ovog ljeta na Evropskom prvenstvu?

MITROVIĆ: U posljednjih nekoliko godina Srbija je vratila kult reprezentacije koji se negde bio izgubio u prethodnoj deceniji. Zabilježeni su veliki uspesi u prethodne tri godine, kada su osvojena srebra na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, a igrali smo i polufinale Evropskog prvenstva. To je standard ispod kojeg ne treba da idemo i svi se nadamo jednom od odličja u Istanbulu. Srbija se vratila u krem i vrh evropske i svetske košarke. Ne verujem da će ići na Prvenstvo s manjim ciljevima od medalje.