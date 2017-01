Mornaru tri četvrtine nade, Zvezdi rekord

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su i dvadesetu pobjedu u ABA ligi.

Crveno-bijeli su, iako oslabljeni neigranjem Jovića, Kuzmića i Dangubića, izjednačili svoj rekord u broju uzastopnih pobjeda iz sezone 2014/15. Oni su od Mornara bili bolji rezultatom 82:71.

Loš početak izabranika Dejana Radonjića nije uspio da prekine pobjednički niz aktuelnog šampiona. Osim početne prednosti od 4 poena gotovo da ništa nismo vidjeli od Zvezde. mornar je preuzeo kontrolu nad mečom i do kraja prve četvrtine došli do visokih 14 poena prednosti.

Mnogo bolja igra Zvezde uslijedila je u drugoj četvrtini, ali tek pred kraj dionice. Mornar je čuvao prednost, imao i maksimalnih +15, ali je onda Radonjićeva četa podigla nivo svoje igre i počela da smanjuje zaostatak. Do kraja poluvremena su prepolovili prednost gostiju iz prve četvrtine.

Tamo gdje je stala u drugoj Zvezda je nastavila u trećoj četvrtini. Stečena prednost Mornara se polako topila, da bi u odlučujuću dionicu crveno-bijeli ušli sa pola koša prednosti.

Na samom startu posljednje četvrtine Mornar dolazi do prednosti od jednog poena, ali je to bilo sve što mu je Zvezda dozvolila. Izabranici Dejana Radonjića su dodali gas i nastavili da zatrpavaju koš gostiju i tako došli do 20 pobjede u ABA ligi ove sezone.

U redovima pobjednika Dženkins je bio najbolji sa 12 poena, 3 skoka i 7 asistencija, 15 poena uz 3 skoka dodao je Simonović, Lazić je ubacio 12, Tompson 11 poena i 5 skokova, a Gudurić je imao 8 poena, 6 skokova i 2 asistencije. Na drugoj strani, 15 poena je ubacio Voler, a po 10 su dodali Pavić i Tejtum.

Zvezda je ubjedljivo prva na tabeli bez poraza. Mornar zauzima desetu poziciju sa sedam pobjeda i 13 poraza.

U narednom kolu crveno-bijeli će se sastati sa Partizanom, dok će Mornar ugostiti Cedevitu.