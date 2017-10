Mujanović: Spavam mirno

Najmirnije spavam i nema razloga da ne spavam mirno, kazala je za "Nezavisne" Razija Mujanović, jedna od najboljih evropskih košarkašica svih vremena, na pitanje koje joj je postavio Harun Mahmutović, bivši generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH.

Varnice na relaciji Mujanović - Mahmutović su počele kad je proslavljena košarkašica tokom gostovanja u jednoj TV emisiji kazala, između ostalog, da joj je nekadašnji generalni sekretar KS BiH rekao da donese 100.000 KM u Savez i da bira radno mjesto. Uslijedila je reakcija Mahmutovića, koji tvrdi da je osvajačica brojnih medalja sa velikih takmičenja nije rekla istinu te da on od nje nije tražio nikakav novac.

"Da sam joj nudio da radi u Savezu, da se zajedno borimo za žensku košarku i da joj nikad nisam tražio nikakve pare može potvrditi Mara Lakić. Kako to da pored svih bivših reprezentativaca i reprezentativki koji su u mom mandatu bili dio reprezentativnih selekcija nikome nisam tražio pare već samo Razi? Ili su možda svi oni plaćali da budu u Savezu? A baš sam imao mjeru kad sam tražio pare da je zaposlim - 100.000 KM. Pa nisam joj nudio da bude direktor 'BH Telecoma' ili 'Elektroprivrede'. Ne znam može li Raza mirno spavati, jer ja sam čovjek koji je pokrenuo inicijativu i poslao aplikaciju da bude primljena u FIBA Kuću slavnih", napisao je, između ostalog, na svom Facebooku profilu bivši prvi operativac KS BiH.

Mujanovićeva, odnedavno članica FIBA Kuće slavnih, koja će se danas nakon dužeg vremena pojaviti u prostorijama KS BiH i obratiti bh. javnosti, reagirala je na Mahmutovićevu izjavu, tvrdeći da stoji iza svojih riječi.

"Ja uvijek govorim istinu. Nisam rekla da je kazao da se njemu lično donese novac u džep, nego da donesem u Savez. Samo sam pitala zašto nemamo A žensku selekciju. On je bio toliko uznemiren, možda se i ne sjeća šta je tačno rekao. Ja tamo nisam otišla da tražim mjesto u KS BiH. Kroz moju karijeru uvijek su mene tražili i nikad se nisam nametala", izjavila je trostruka najbolja košarkašica Starog kontinenta i osvajačica olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja.

Mahmutović je naveo da je on bio taj koji je poslao aplikaciju za prijem proslavljene košarkašice u FIBA Kuću slavnih, ali Mujanovićeva naglašava da to nije bilo tako.

"Prvi me predložio Šemso Ahmetbašić iz Brčko distrikta, ali ta prijava nije bila mjerodavna. Tek onda je to učinio KS BiH, što je bilo i realno da to učine. To bi uradio bilo ko da je bio na njegovom mjestu, tako da on to nije učinio u lično ime, nego u ime institucije koja se zove KS BiH", kazala je Mujanovićeva i dodala da bi današnji prijem u KS BiH, koji joj se želi zahvaliti za veliki doprinos u afirmaciji i razvoju ženskog košarkaškog sporta, trebalo da bude prvi korak nove saradnje sa bh. kućom košarke.