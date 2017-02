Musa za "Nezavisne" nakon incidenta u Šibeniku: Nisam opterećen ružnim stvarima

To ne smatram incidentom i ne obazirem se na takve stvari, rekao je Džanan Musa, košarkaš Cedevite, komentarišući dešavanja na utakmici Kupa Hrvatske, kada je grupa navijača Zadra na nacionalnoj osnovi vrijeđala bh. internacionalca u dresu Cedevite.

Nakon što povici "Musa Turčine, napuši se k******" u dvorani u Šibeniku nisu prestali ni nakon molbi zvaničnog spikera, sedam minuta i 26 sekundi prije kraja utakmice, sudija Srđan Dožai, pri vodstvu Cedevite od 78:67, uz asistenciju zaštitara i policije naredio je izbacivanje pristalica Zadrove navijačke grupe "Tornado".

"Smatram to zaista izoliranim slučajem, ispadom pojedinaca kojima ne treba pridavati pažnju. To su stvari koje mene ne opterećavaju. Isključivo sam fokusiran na košarku, na dešavanja na terenu i tako će biti i dalje ", poručio je jedan od najboljih mladih košarkaša Evrope i reprezentativac BiH.

Prekid je trajao više od 15 minuta, a kada je dvoboj nastavljen, Cedevita je mirno privela susret kraju trijumfom 92:75, plasirala su u finale i nakon toga su četvrti put zaredom podigli pehar u najmasovnijem takmičenju. U finalu su pobijedili Džoli JBS rezultatom 102:66, a Musa naglašava da je to ono što treba staviti u prvi plan.

"Akcent treba staviti na osvajanje Kupa Hrvatske, a ružne stvari zaboraviti. Izuzetno sam zahvalan klubu, saigračima i treneru koji u potpunosti stoje iza mene i podržavaju me. Idemo dalje", rekao je Musa.

Prije nešto više od mjesec dana navijači u Zadru na meču ABA lige na isti način su vrijeđali Musu, a zgroženi najnovijim dešavanjima su i brojni košarkaški stručnjaci u BiH i regionu. Među njima je i Damir Mulaomerović, bivši selektor reprezentacije BiH. Rođeni Tuzlak je tokom igračke karijere takođe proživljavao slične scene, između ostalog i u "Skenderiji", dok je igrao za reprezentaciju Hrvatske.

"Šta reći kada neko uradi takve stvari. Sramotno! Ja sam neko ko je takve i slične stvari takođe osjetio i proživljavao u karijeri. To je za svaku osudu, a izgleda da se ni 20 i više godina od rata ne možemo odvojiti od nekih ružnih stvari. Nije lijepo da se to dešava momku koji treba da se afirmiše kao vrhunski igrač. Takvim scenama nije mjesto na košarkaškim, fudbalskim niti bilo kakvim sportskim terenima", istakao je Mulaomerović.

Dešavanja u Šibeniku osudio je i aktuelni selektor Hrvatske Aleksandar Petrović. Stručnjak koji je 2013. vodio bh. tim na Evropskom prvenstvu u Sloveniji istakao je da od incidenata nisu izuzeti ni ostali gradovi u regionu, ali da su u dvorani "Baldekin" policija i službena lica položili ispit.

"Nije to samo problem u Zadra. Slična ili neprimjerena dešavanja možete vidjeti bilo gdje u regiji. Najbitnije je da se mora djelovati na vrijeme. Policija je napravila pravu stvar i izbacila navijače van. To je jedini ispravni put, a svakako treba reći i da su arbitri ispravno reagovali. U takvim situacijama nema kompromisa. Jedan opomena, druga opomena, a ako se ništa ne dešava, prazniš tribinu i tačka", smatra Petrović.

Josip Pandža, selektor mladih košarkaša BiH pod čijom je dirigentskom palicom Musa postao kadetski prvak Evrope 2015, ponosan je na reakciju bh. košarkaša.

"Ono što me raduje jeste da je nakon ovih prebolesnih i prežalosnih povika ostao staložen i miran. Sigurno je da mu nije lako i da on ovo ne zaslužuje, ali ipak se dobro nosi s tim. Svaka mu čast na tome, jer bi igrači sa puno više utakmica u nogama vjerovatno imali reakciju, što bi dovelo do novih tenzija. On je reagirao, po mom mišljenju, vrhunski", kaže Pandža, koji dodaje da su sudije na utakmici sa Zadrom dobro reagirale:

"Nadam se da će u Hrvatskoj pronaći način da se ovakve stvari spriječe, jer dečku od 18 godina skandirati onakve stvari je za svaku osudu. Čitao sam i komentar pri prenosu u kojem je rečeno i da se predsjednik Košarkaškog saveza Hrvatske zacrvenio zbog svega."

Uhapšena devetorica

Policija u Šibeniku nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uhapsila je devetoricu pripadnika zadarske navijačke grupe "Tornado" koji su, kako je utvrđeno, bili inicijatori i predvodnici navijačkog divljanja i iskazivanja i poticanja mržnje na nacionalnoj, rasnoj i regionalnoj osnovi na utakmici između Cedevite i Zadra u polufinalu Kupa Hrvatske.

I Plenkovićeva osuda

Sramotno ponašanje navijača Zadra oštro je osudio i predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković, koji je sa tribina gledao polufinalni meč između Džolija JBS i Cibone.

"Naravno da uvijek osuđujem sve nerede i nasilja. Ova vlada će učiniti sve da se kažnjavanje navijačkog nasilja i uvreda na sportskim terenima uredi zakonski na primjereniji način", kazao je hrvatski premijer.