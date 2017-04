Nagetsi odlični, Jokić solidan

Košarkaši Denver Nagetsa slavili su protiv Dalas Maveriksa sa 109:91, a srpski košarkaš Nikola Jokić nije bio na nivou svojih najboljih igara ove sezone.

Jokić je za 19 minuta na terenu upisao sedam poena, osam skokova i četiri asistencije.

Nagetsi su do 39. pobjede ove sezone došli poslije preokreta, pošto su Maveriksi kontrolisali rezultat tokom većeg dijela prvog perioda. Teksašani su u jednom trenutku imali i plus deset, da bi se gosti potom probudili i povećavali svoju prednost do maksimalnih 18 razlike, koliko je i bilo na kraju susreta.

Nagetse je do trijumfa predvodio Geri Haris sa 20 poena i po osam skokova i asistencija, Mejson Plamli je imao 16 poena i devet skkova, a Malik Bizli 16 poena i pet skokova.

Na drugoj strani, Dirk Novicki je upisao 21 poen i osam skokova, dok je Džej Džej Barea utakmicu završio sa 13 poena i devet asistencija.

Nagetsi na devetom mjestu Zapada imaju skor 39/42 i bez šanse su za plej-of pred posljednju utakmicu regularnog dijela sezone, dok su Maveriksi dvije pozicije iza sa 33 pobjede i 47 poraza.

(Sportklub.rs)