Nedović: Idemo na EP po najviše odličje

Ovo mi je najbolja sezona u profesionalnoj karijeri, igrao sam bitnu ulogu u ekipi, zbog čega sam prošlog leta i produžio ugovor s Unikahom, kazao je za "Nezavisne" košarkaški reprezentativac Srbije Nemanja Nedović, osvajač Evrokupa s Unikahom ove sezone i sa 13,7 poena najbolji strijelac ekipe u španskoj ACB ligi.

Dobre partije Nedovića nisu prošle nezapaženo pa je izabran u drugu petorku lige, mada bi po mišljenju mnogih analitičara bio među najboljih pet igrača lige da nije bilo povrede, zbog koje je odsustvovao dva mjeseca s terena. On je u punom takmičarskom ritmu i čekaju ga novi izazovi.

"Već večeras (22 časa) gostujemo Tenerifama u drugom meču četvrtfinala plej-ofa, gde vodimo 1:0 u seriji i eventualnom pobedom bismo se plasirali u polufinale. Ukoliko prođemo dalje protivnik u polufinalu će nam verovatno bio Real Madrid, apetiti svakako rastu, daćemo sve od sebe pa šta bude", kazao je Nedović.

NN: Koliko su u klubu zadovoljni rezultatima ove sezone?

NEDOVIĆ: Svi su zaista prezadovoljni, osvajanje Evrokupa je prvi trofej za klub od 2006. godine i prvi evropski od 2001. godine, čime je izboreno i učešće u Evroligi naredne godine, što je bio veliki cilj. Odlično svi igramo, kako individualno tako i timski.

NN: U prethodnom periodu povezivani ste sa CSKA, a govorilo se i o ostanku u Unikahi za narednu sezonu. Koja je opcija realnija?

NEDOVIĆ: To za CSKA ne znam odakle je došla priča, nikakav kontakt ni razgovor nisu imali ni sa mnom ni sa mojim agentom. Bilo je nekoliko razgovora sa drugim klubovima iz Evrolige. Unikaha je predstavila konkretnu ponudu, ništa još nije rešeno, ali prva opcija mi je ostanak ovde.

NN: Kakav je život u Malagi i koliko Vam godi španski stil košarke?

NEDOVIĆ: U Malagi mi je zaista sjajno, mislim da je najlepši grad u Španiji, zaista sam se pronašao i uživam u životu ovde. Pronašao sam svoj ritam u ligi Španije, koja je najjača u Evropi i dosta različita od ostalih liga. Mislim da je najbolji pokazatelj te snage to što su Tenerife osvojile FIBA Ligu šampiona, Unikaha Evrokup, a Real Madrid igrao na fajnal foru Evrolige.

NN: Vaš komentar o fajnal foru, koji je održan prethodog vikenda u Istanbulu?

NEDOVIĆ: Videli smo dosta kvalitetnih utakmica, videli smo kako je "Fener" kvalitetno tempirao formu kada je bilo najvažnije, bili su zaista dominantni i zasluženo su prvaci Evrope. Odlično su igrali i u četvrtfinalnoj seriji, gde su bili zaista dominantni protiv Panatinaikosa. Smatram da je najveći uspeh ostvario Olimpijakos, igraju sa dosta domaćih igrača i manjim budžetom u odnosu na ostale učesnike finalnog turnira. Imaju dosta domaćih igrača, što je svakako teško. CSKA je za mene bio favorit pre završnog turnira jer su pružali zaista odlične partije tokom sezone, dok za Real smatram da je razočarao. Nadam se da ću da budem učesnik fajnal fora.

NN: Da li je to moguće već naredne godine, kada se finalni turnir igra u Beogradu?

NEDOVIĆ: Nadam se da jeste, nema ničeg lepšeg od toga, posebno bi bilo sjajno da igram pred svojom publikom u Beogradu. Nadam se da će se to dogoditi u narednim godinama s Unikahom ili nekim drugim timom, a baš bih voleo da bude s Unikahom.

NN: Ovog ljeta igra se Evropsko prvenstvo. Može li Srbija do zlatne medalje i koga još vidite kao najveće favorite?

NEDOVIĆ: Favoriti su uobičajeni, uz nas tu su Francuzi, Litvanci, Hrvati, koji imaju jako talentovanu ekipu, i očekujem da bude mnogo zanimljivo. Mi idemo na najviše moguće odličje kao i prethodnih godina. Videćemo opet koliko će to biti moguće, kakva će situacija biti s povredama i otkazima za naš tim.

Zvezda me nije iznenadila

NN: Da li Vas je Vaš bivši tim Crvena zvezda iznenadila sezonom u Evropi, gdje je pružala sjajne partije?

NEDOVIĆ: Nisu me iznenadili, njihov rezultat je plod dobrog rada i kontinuiteta, pet do šest igrača iz ove ekipe igra godinama zajedno. Imaju odličnu hemiju, fantastičnu podršku navijača na domaćem terenu, sve ekipe u Evroligi su pobedili poslednjih godina izuzev Olimpijakosa. Nadam se da će nastaviti da daju priliku mladim igračima kao što je to bio slučaj sa Lukom Mitrovićem, Nemanjom Dangubićem i Markom Gudurićem. Igraju jako uspešnu sezonu i nadam se da će je krunisati titulom u Superligi Srbije.

Voriorsi favoriti u finalu

NN: Vaši nekadašnji saigrači iz Golden Stejta plasirali su se u veliko finale NBA lige. Mogu li do nove titule?

NEDOVIĆ: Mislim da su favoriti, već 12 utakmica u plej-ofu su bez poraza, sve je odlično uklopljeno kao i prošle sezone, a sada su s Kevinom Durentom još jači. U finalu s njima vidim Klivlend, za koji smatram da će savladati Boston u finalu Istočne konferencije. Očekujem veliki spektakl u finalu, biće to kruna svega u poslednje dve godine, kada su obe ekipe osvajale titule. Biće jako lepo za gledanje.