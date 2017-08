Neumorni Gruzijci nanijeli prvi poraz Srbiji

Reprezentacija Srbije poražena je u drugom meču na 'Akropolj kupu' u Atini od Gruzije – 68:66 (36:36).

Ovo je prvi poraz ekipe Aleksandra Đorđevića u pripremnim mečevima za Evropsko prvenstvo poslije osam vezanih trijumfa.

'Orlovi' nastup u Atini završavaju u petak duelom sa Grčkom, poslije čega se vraćaju u Beograd, pa kroz nekoliko dana lete za Istanbul na početak Evrobasketa, 31. avgusta.

The boxscore of Georgia-Serbia 68-66

Shengelia 21+14 for Georgia

Marjanovic 19+8 for Serbia

(via @YarisahaBasket) pic.twitter.com/CMPQB31EhT