Nova "metla" Klivlenda, Hjuston i Vašington izjednačili

Košarkaši Klivlenda savladali su na gostovanju Toronto 109:102 i maksimalnim rezultatom 4:0 prošli u finale Istočne konferencije NBA lige.

Branilac šampionskog prstena, poslije Indijane, i Reptorse je "počistio" sa 4:0, uz novu odličnu partiju Lebrona Džejmsa sa 35 poena, devet skokova i šest asistencija.

Pratio ga je Kajri Irving sa 27, Kajl Korver dodao je 18, a kod Reptorsa Serž Ibaka 23 i Demar Derozan 22 pogotka.

Klivlend u finalu Istoka čeka boljeg iz duela Vašington - Boston, gdje je rezultat u seriji 2:2.

Vašington je na svom terenu izjednačio protiv Bostona 121:102 za drugi trijumf u nizu posle 0:2.

Blistao je tandem Džon Vol - Bredli Bil sa kombinovanih 56 poena, Markif Moris je postigao 16, a tri više plej Bostona Ajzea Tomas.

Isti rezultat u seriji je i u teksaškom duelu, pošto je Hjuston slavio protiv San Antonija 125:104 na domaćem parketu.

