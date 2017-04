Novi dabl-dabl Jokića u pobjedi Denvera u Nju Orleansu

Uz još jednu odličnu partiju srpskog centra Nikole Jokića Denver Nagitsi ostvarili su izuzetno važnu pobjedu u borbi za plej-of na gostovanju Nju Orleans Pelikansima 134:131.

Ipak, centralna figura večeri je Rasel Vestbruk, koji je ostvario novi, 41. tripl dabl ove sezone i izjednačio se sa Oskarom Robertsonom. Fantastična utakmica odigrana je u Nju Orleansu. Domaći Pelikansi vodili su na poluvremenu 75:69. Nagitsi su se postepeno vraćali i uspjeli su na početku posljednje dionice da povedu 107:105. Poslie toga su čvrsto držali vođstvo, poveli minut i po prije kraja i sa 130:123.

Međutim, Demarkus Kazins je 32 sekunde prije kraja pogodio trojku za izjednačenje 131:131. Vilson Čendler je 18 sekundi prije kraja meča otišao na liniju za slobodna bacanja, ali je samo jednom pogodio i domaćin je stekao priliku za pobjedu. Međutim, Džru Holidej je u čak dva navrata izgubio loptu i pobjeda je otišla u Kolorado. Kod pobjednika briljirao je Danilo Galinari sa 28 poena, Geri Heris je postigao 22, dok je Nikola Jokić došao do novog dabl dabla. Zabilježio je 21 poen uz 12 skokova i četiri asistencije. Na drugoj strani Entoni Dejvis i Demarkus Kazins imali su monstruozno dobar učinak. Dejvis je zabilježio 41 poen, a Kazins 30 pogodaka uz 14 skokova i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Denver se ovom pobjedom primakao Portlandu samo na pobjedu zaostatka u borbi za osmo mjesto na Zapadu, a oba tima imaju pet utakmica do kraja.

Rasel Vestbruk u ubjedljivoj pobjedi Oklahoma Siti Tandera nad Milvokijem 110:79, došao je do 41. tripl dabla u sezoni, čime se izjednačio sa Oskarom Robertsonom. Ras ima još pet utakmica do kraja ligaškog dijela i lako može da postane novi rekorder. Nedostaje mu samo 19 asistencija do kraja kako bi obezbijedio tripl dabl prosječno po meču. Protiv Baksa zabilježio je 12 poena i po 13 skokova i asistencija, uz dvije ukradene lopte. Najefikasniji kod Tandera bio je Enes Kanter sa 17 pogodaka, dok je na drugoj strani Janis Adetokumpo bio jedan od samo dvojice dvocifrenih sa 11 poena. Mirza Teletović postigao je pet poena i tri skoka.

Njujork Niksi savladali su Čikago Bulse u Medison Skver Gardenu 100:91 i tako im otežali trku za plej-of. Karmelo Entoni kod pobjednika postigao je 23 poena, dok je na drugoj strani Džimi Batler postigao 26, a opet je odličan bio Nikola Mirotić sa 21 poenom i 10 skokova.

(sportklub.rs)