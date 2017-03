Nurkić briljirao pa bocnuo Denver

Košarkaš Portlanda Jusuf Nurkić surovo se osvetio nekadašnjem klubu Denveru, kojem je u pobjedi svog tima od 122:113, ubacio 33 poena.

Denver Nagetsi trejdovali su sredinom februara Jusufa Nurkića u Portland i to im se sada obilo o glavu.

Reprezentativac BiH osvetio se ekipi iz Kolorada, jer su Trejlblejzersi sada preuzeli osmo mjesto i bliži su plej-ofu od Nagetsa.

Jurkić se poslije meča karijere u NBA ligi najprije pozdravio sa Jokićem, a odmah potom dao izjavu kojom se podsmijavao Srbinu i ostalim igračima Denvera.

"Kada sam došao ovdje, rekao sam da hoću da budemo plej-of tim. To smo i postali sada. A ovim momcima (Denveru) želim srećno ljeto - rekao je Nurkić, kojeg je uprava Denvera odlučila da trejduje a zadrži Jokića, vjerovatno aludirajući na to da Denver neće uspjeti da se domogne plej-ofa pored Portlanda do kraja regularnog dijela sezone.