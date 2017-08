Obradović: Inat najveća snaga Srbije

Izostanci kapitena Miloša Teodosića i još nekoliko bitnih košarkaša jeste hendikep, ali treba probuditi inat ostalih, još imamo dovoljno kvaliteta i možemo i moramo da se borimo za jednu od medalja.

Rekao je ovo o šansama reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu, koje počinje u četvrtak, Saša Obradović, proslavljeni jugoslovenski reprezentativac i aktuelni trener Lokomotive iz Krasnodara. On je tokom igračke karijere s "plavima" tri puta bio evropski i jednom svjetski prvak. Upravo godinu kada je osvojeno svjetsko zlato u Atini Obradović poredi sa današnjom situacijom.

"Ako bismo se vratili u prošlost, mi smo 1998. otišli na Svetsko prvenstvo gotovo bez cele prve petorke, nisu igrali Vlade Divac, Zoran Savić, Predrag Danilović. Aleksandar Đorđević je otišao s povredom pa smo osvojili zlato. Ovakva nasilna promena može da donese dobro drugim igračima da preuzmu ulogu lidera ekipe", kazao je Obradović.

NN: Ko sve može da preuzme tu ulogu?

OBRADOVIĆ: Imamo talenata u ekipi, tu su plejmejkeri Stefan Jović i Vasilije Micić, Nemanja Nedović je odlično igrao za Unikahu, gde je osvojio Evrokup. Marko Gudurić je igrač koji dolazi, nije slučajno otišao u Fenerbahče. Značiće i veliko iskustvo Milana Mačvana i Ognjena Kuzmića, Boban Marjanović može mnogo toga da donese. Bogdan Bogdanović i Nikola Kalinić su nosioci igre prvaka Evrope Fenerbahčea, oni mogu da budu garancija za visok plasman i borbu za medalju. Ipak i druge reprezentacije imaju problema, sigurno možemo do jedne od medalja, ali ne treba osuđivati nikoga ako se to ne dogodi.

NN: Ko će najviše nedostajati timu?

OBRADOVIĆ: Sigurno Teodosić, koji je igrač koji uvek može da promeni tok utakmice dobrim potezima, a mnogo će nedostajati i Jokić, koji je pravi naslednik Divca. Dosta će se osetiti i izostanak Nemanje Bjelice, koji je hendler četvorka koja prenosi loptu i kreira za druge. Dosta bi promenio druge pozicije.

NN: Šta je trenutno najveća snaga Srbije i koliko ste zadovoljni pripremnim utakmicama?

OBRADOVIĆ: Najveća snaga je inat koji mi imamo kao narod i pomoću kojeg možemo da odigramo preko svojih mogućnosti. Pogledao sam nekoliko mečeva i mogu reći da sam zadovoljan kako igramo.

NN: Koga vidite kao favorite prvenstva?

OBRADOVIĆ: Tu je kao i uvek Španija, a i Grci su jako dobri iako neće nastupati Janis Antetokumpo. Francuska nije dobro odigrala pripreme, ali može uvek mnogo. Tu vidim i Srbiju među četiri glavna favorita.

NN: Hrvatska odlično igra pripreme, gdje nju vidite?

OBRADOVIĆ: Imaju Darija Šarića i Bojana Bogdanovića koji su ekstra klasa, takvi igrači uvek mogu da budu prevaga. Prethodne godine su igrali sjajno Olimpijske igre u Riju do utakmice sa Srbijom, mogli su i da nas dobiju, nisu bili daleko. Kao manu im vidim to što nije ravnomerno raspoređen kvalitet po pozicijama, ali bez povreda mislim da mogu daleko.

Dule dosljedan sebi i principima

NN: Reprezentacija BiH se plasirala u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kini, kakav je Vaš utisak o igrama "zmajeva" ovog ljeta?

OBRADOVIĆ: Malo sam ispratio, lep je to uspeh kada se uzme da je ekipa igrala bez glavnih oslonaca iz prethodnih godina i da je u ključnoj utakmici bila bez selektora Duška Vujoševića. Mislim da je on sjajno odradio posao, u situaciji s nedisciplinom Aleksa Renfroa je ostao dosledan sebi i svojim principima. To nije poremetilo ekipu, oni su napravili uspeh i dali dodatnu vrednost njegovom radu i posvećenosti.