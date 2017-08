"Orlići" nakon drame slomili Hrvatsku za bronzu na EP

Kadetska reprezentacija Srbije pobjedom nad Hrvatskom 76:71, osvojila je bronzu na Evropskom prvenstvu u Crnoj Gori.

U meču punom drame "Kockasti" su uglavnom bili u prednosti, ali je mlada selekcija Srbije uspjela da se vrati i da u završnici dođe do medalje.

Najefikasniji kod Srbije bio je Đorđe Pažin sa 22 poena, dok je Aleksandar Langović meč završio sa 17 poena i sedam skokova.

Srbija je odlično krenula u meč i već poslije prve četvrtine vodila sa deset poena prednosti. U drugoj četvrtini su održavali prednost, ali je onda u nastavku meča uslijedio veliki pad u igri "Orlića".

Hrvatska treću četvrtinu dobija sa 23:14 i preuzima vođstvo, koje nisu ispuštali do skoro pred kraj. Poenima Đorđa Pažina Srbija dolazi do prednosti u posljednjem minutu i na kraju dobrom odbranom dolazi do bronze.

U meču za zlato sastaju se Crna Gora i Francuska.

