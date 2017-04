Ovo su parovi plej-ofa NBA

Ligaški dio NBA je završen i poznati su svi parovi plej-ofa.

Na Istoku je iz trke za nastavak sezone ispao Majami, dok je Boston zauzeo prvo mjesto.

Šampioni divizija su, dakle: ISTOK – Boston (Atlantic), Klivlend (Central), Vašington (Southeast), ZAPAD: Juta (Northwest), Golden Stejt (Pacific) i San Antonio (Southwest).

Što se tiče konferencija, Klivlend je na Istoku novim porazom dopustio Bostonu da zauzme prvo mjesto, a Indijana i Čikago su zauzeli posljednja dva mjesta za plej-of, jer je Majami i ranije imao veoma male šanse za podvig.

Prve utakmice prve runde plej-ofa igraju se već 15. aprila.

Klivlend je ponovo odmarao igrače, Lebron Džejms nije bio u sastavu, nisu igrali ni Irving i Lav, pa je Toronto izborio pobjedu (98:83), tako da je prvo mjesto na Istoku pripalo Bostonu. Najefikasniji u Klivlendu bili su Šumpert (11), Tompson (10), Deron i Derik Vilijams (po 10). U redovima Toronta Norman Pauel je upisao 25 poena.

It's a lock! #NBAPlayoffs kickoff Saturday. Let the games begin.



SAT:

CLE/IND

TOR/MIL

SAS/MEM

LAC/UTA



SUN:

WAS/ATL

GSW/POR

BOS/CHI

HOU/OKC pic.twitter.com/IYN3apMULO