Patrik Miler dvije godine u Partizanu

Patrik Miler potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom, potvrdio je na Twitteru njegov agent Daniel Moldovan.

U utorak se pojavila informacija da je bivši student Univerziteta Tenesi Stejt veoma blizu crno-bijelog dresa, a danas je izgleda i potvrđeno.

Amerikanac je prošle sezone igrao u razvojnoj ligi za Sijuks Folse gde je prosječno bilježio 16,3 poena uz pet asistencija.

Miler je u Evropi nastupao kratko za Bešiktaš i Ješilgiresun.

Do sada su u Partizan došli Tom Vilson, Marko Pecarski, Najdžel Vilijams-Gos, Aleksandar Aranitović, Andreja Stevanović, Obrad Tomić, Strahinja Gavrilović, najnovije pojačanje je povratnik Marko Čakarević, dok je Novica Veličković produžio ugovor.

Crno-bijeli igraju od 21.15 četvrtfinale ABA Superkupa protiv Mornara iz Bara.

