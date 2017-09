Pecarski na očevom putu: Partizanov do 2021.

Mladi krilni centar crno-bijelih potpisao je ugovor, a uskoro će i zvanično debitovati u (novom) dresu kluba za koji je igrao i njegov otac.

Marko Pecarski, Partizanov biser rođen 2000. godine, igrač je koji će ove sezone predvoditi nove nade crno-bijelih u prvom timu.

Ako se Vanja Marinković (1997. godište) već posmatra kao formiran i seniorski košarkaš, Pecarski je prvi među novim talentima kluba iz Humske koji će sa posebnom pažnjom biti praćeni u sezoni 2017/18.

Sin Miroslava Pecarskog (50), nekadašnjeg centra crno-bijelih, zato je, očekivano, bio glavna "meta" novinara i na promociji novog klupskog dresa na Novom Beogradu.

Perspektivni krilni centar stigao je ovog ljeta u Humsku iz Bajerna. Prethodno je bio đak Mege i Zemuna, a sa crno-bijelima potpisao je četvorogodišnji ugovor.

"Navikavam se na pažnju. Kad si igrač Partizana, najvećeg srpskog kluba, normalno je da uvijek dobijaš posebnu pažnju. Smatram da je to normalno i ne smeta mi", nasmijao se momak koji će ove sedmice i formalno početi prvu seniorsku sezonu.

"Mlada smo ekipa i trebaće nam vremena. Tek smo se skupili, polako se uigravamo i vjerujem da ćemo na kraju sezone biti zadovoljni. Daćemo sve od sebe da bude što bolje...", dodao je on.

Trener crno-bijelih Miroslav "Muta" Nikolić nekoliko je puta u ponedjeljak istakao da je Pecarski na ABA Superkupu igrao po 20 minuta i da je spreman da mu pruži šansu.

"Što se mene tiče, koristim svaku priliku koju mi da trener da i trudim se da je iskoristim na najbolji način. Ako mi da ulogu lidera, daću maksimum, kao i u svakoj ulozi koju dobijem. Ne plašim se odgovornosti, štaviše, to mi odgovara".

Mnogi navijači su već i pre sezone izrazili želju da Pecarski zakuca poput svog oca - iza leđa.

"Da, to je za to vrijeme bilo...Čuo sam da je taj potez tada bio velika stvar, pričao mi je, ali nisam gledao puno njegovih utakmica. To što je i on igrao za Partizan daje dodatnu draž".

Na početku karijere, Pecarski priznaje da je imao tri sna.

"Da zaigram za Partizan i da zaigram u NBA ligi. Spremam se i gledam sezonu po sezonu i sad mi je najbitnije da se što bolje pripremim, da se što bolje pokažem i da ekipa ostvari što boljji rezultat. Uz to maštam i da zaigram u NBA, a naravno da se podrazumijeva i reprezentacija. To je na prvom mjestu".

Pitanje da li se nada i eventualnom pozivu među "orlove" za kvalifikacije u novembru, simpatično je zbunilo talenta crno-bijelih.

"Stvarno ne razmišljam o seniorskoj reprezentaciji, rano je. Tek sam ušao u seniorsku košarku", dodao je Pecarski.

