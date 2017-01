Petrović ostaje selektor Hrvatske

Aleksandar Petrović ostaće selektor košarkaške reprezentacije Hrvatske.

Iako se spekulisalo da će Petrović napustiti selektorsku funkciju, legendarni Dino Rađa je u ime Stručnog savjeta Hrvatskog košarkaškog saveza predložio Upravnom odboru HKS-a da popularni Aco ostane selektor.

„Čeka se samo potvrda Upravnog odbora, no to bi trebalo biti to i Aco bi trebao nastaviti posao. On je u ovom trenutku najbolji izbor”, rekao je Rađa.

Najozbiljniji kandidat za ovu funkciju je do danas bio Andre Trinkijeri, trener Brosea.