Počinje Frend liga mladih košarkaša

Frend košarkaška liga, takmičenje koje okuplja oko 300 mladih košarkaša iz četiri grada i uzrasta do 14 godina, počinje danas a trajaće do 22. januara. Biće to izuzetna prilika da se mladi iz Partizanovih škola košarke u Banjaluci, Bijeljini i Prnjavoru okupe na jednom mjestu, zabave i u ferplej duhu odigraju više od 50 prijateljskih utakmica. Njima će se pridružiti i mladi košarkaši iz Novog Grada.

"Želimo da okupimo naše članove iz svih mjesta i gradova u kojima djeluje klub. To je jedinstvena prilika kada se možemo svi zajedno okupiti i raditi ono što najviše volimo, a to je da igramo košarku. Ove godine nam na Frend košarkašku ligu dolazi oko 300 djece, koji će pet dana trenirati, igrati utakmice, družiti se, steći nova prijateljstva i dobro se zabaviti. Takmičarski duh je važan, ali mi ipak želimo da akcenat stavimo na druženje i promociju košarke kao sporta. Veliku zahvalnost dugujemo kompaniji m:tel, koja nas je i ove godine podržala u ostvarenju pomenutih ciljeva", rekao je Bogdan Stanojević, predsjednik KK Partizan TS.

Generalni sponzor pravog malog „festivala košarke“ je kompanija m:tel, koja već drugu godinu podržava ovaj događaj, ali i mnoge druge slične koji promovišu sport među mladima. Prema riječima Milice Stojaković, portparola ove kompanije, m:tel nastavlja da ulaže u mlade košarkaše i pozitivne vrijednosti koje idu uz ovo takmičenje.

"Saradnja sa Košarkaškim klubom Partizan TS se pokazala kao veoma uspješna, te cemo svakako i u 2017. nastaviti sa dobrom praksom ulaganja u mlade, sport i u prave društvene vrijednosti",, izjavila je Stojakoviceva.

KK Partizan TS Banjaluka je dio velike Partizanove sportske porodice. Osim u Banjaluci, djeluje u još tri grada BiH. U gradu na Vrbasu postoji osam škola košarke i dva posebna programa, za djevojcice i najmlade polaznike. Sa druge strane, m:tel je do sada prepoznao mnogo sportskih projekata i tako stekao ugled kompanije koja cesto pomaže razvoj sporta kroz nesebicnu podršku.