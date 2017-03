Počinje plej-of regionalne ABA lige

Prvim mečevima polufinalnih serija Cedevita - Partizan i Crvena zvezda - Budućnost ovog vikenda počinje plej-of u regionalnoj ABA ligi, čiji će pobjednik, osim osvojene titule, izboriti i mjesto u Evroligi naredne sezone.

"Vitamini" i "crno-bijeli" prvi meč igraju u subotu od 19 časova u Zagrebu, a više uspjeha u međusobnim duelima ove sezone imala je Cedevita, koja je u oba susreta slavila. Ovaj duel donijeće i duele bh. reprezentativaca Džanana Muse, koji igra za Cedevitu, i Adina Vrabca iz Partizana. Za "crno-bijele" igra i potencijalni bh. reprezentativac Kenan Karahodžić. Musa kao cilj u plej-ofu ističe osvajanje ABA prstena.

"S Partizanom je uvijek kod nas puna dvorana, pogotovo zato što je sad polufinale doigravanja. Mi vjerujemo u sebe. Svi igrači podržavaju jedni druge i mislim da ako budemo na pravom nivou pobjeda neće izostati. Svaki igrač treba da misli da možemo osvojiti naslov jer samo s takvim mentalitetom to možemo ostvariti. Nama je to cilj jer još nemamo nijedan naslov prvaka ABA lige i moramo dati sve od sebe da to ostvarimo", rekao je Musa.

Njegov saigrač Rajan Boutrajt uporedio je najzanimljiviji dio sezone na Jadranu sa završnicom sezone univerzitetske košarke u SAD, a pred polufinalne oglede najavljuje svoje bolje partije. On smatra da nije igrao kako može tokom sezone i najvljuje bolje partije. Veljko Mršić, trener Cedevite, smatra da bolji međusobni omjer iz regularnog dijela sezone ne znače mnogo, a kao primjer toga naveo je prošlosezonsku situaciju, kada su sa Crvenom zvezdom imali 2:0 pa izgubili u polufinalu plej-ofa. Partizan je imao sedam dana da se pripremi za ovaj meč, dok je Cedevita imala nešto manje vremena jer je u ponedjeljak igrala utakmicu prvenstva Hrvatske.

Crvena zvezda u nedjelju od 19 časova dočekuje Budućnost, od koje je tokom sezone bila uspješnija oba puta. Tim Dejana Radonjića je apsolutni favorit u ovim mečevima, ali veliki problem im predstavlja povreda leđa "dirigenta igre" Stefana Jovića, koji vjerovatno neće biti spreman za ovaj duel. Osim toga, problem "crveno-bijelih" je i umor poslije meča Evrolige u četvrtak, kada su u Milanu savladali Armani (78:71). Sa druge strane, veliki plus za Budućnost trebalo bi da bude rasterećenost pred ove duele.

Raspored

Pobjednici polufinalnih serija plej-ofa biće one ekipe koje prve ostvare dvije pobjede. Partizan i Cedevita drugi me č igraju 25. marta, a eventualni treći ogled bi se igrao 1. aprila. Drugi meč između Crvene zvezde i Budućnosti igra se 28. marta, a treći ukoliko do njega dođe 4. aprila.