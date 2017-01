Podgoričani slavili u Novom Mestu

Košarkaši Budućnosti pobijedili su Krku rezultatom 75:67 u 17. kolu Aba lige.

Domaća ekipa je jedan dobar dio meča imala prednost, ali su gosti iz Podgorice u posljednjoj četvrtini napravili znatnu razliku i na kraju trijumfovali.

Najefikasniji u timu Budućnosti su bili Oven Klasen sa 17 poena i 10 skokova i Markus Vilijams sa 15 poena i 10 asistencija, dok su u Krki najbolji bili Kari sa 18 i Luković sa 17 poena.

Ovo je bio osmi uzastopni poraz Krke, dok je Budućnost vezala dve pobede posle serije od pet poraza.

Košarkaši Cibone pobijedili su u Zagrebu ekipu MZT iz Skoplja sa 87:79 (21:14, 22:27, 26:17, 18:21) u prvoj nedeljnoj utakmici 17. kola Jadranske lige.

Zagrepčani su pred svojim navijačima okončali seriju od dva uzastopna poraza i tako nastavili borbu za plasman u plej-of regionalnog takmičenja.

Cibona je sredinom prve dionice uspostavila kontrolu nad utakmicom i postepeno počela da uvećava prednost, koja je u finišu treće dionice iznosila maksimalnih "plus 14" - 69:55, ali je MZT u posliednjoj četvrtini stigao do preokreta, međutim, skopski tim nije uspio da do kraja utakmice izdrži u istom ritmu.

Najistaknutiji u pobjedničkom timu bio je Željko Šakić sa 26 poena i devet skokova, dok je Skoti Rejnolds postigao 19, uz 13 asistencija.

S druge strane MZT je predvodio Đorđe Drenovac sa 27 poena i pet skokova, dok je Šarlon Klof ubacio 16, uz osam asistencija.

Cibona je četvrta na tabeli Jadranske lige sa 11 pobjeda i šest poraza, dok je MZT posljednji, 14. sa samo četiri trijumfa iz 17 utakmica.

U poslednjem meču večeri, Mornar je u Baru neočekivano lako i ubjedljivo savladao ljubljansku Olimpiju - 93:70.