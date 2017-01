Potukle se košarkašice (VIDEO)

Nevjerojatne scene zabilježene su na utakmici univerzitetske lige između ekipa UNLV i Juta, a u glavnim ulogama bile su Keti Povel i Antonia Robinson.

Nakon jednog dvoboja pod košem, obje igračice započele su šakama udarati jedna drugu, a nisu odustajale sve dok ih saigračice nisu uspjele razdvojiti.

Konačni epilog ovog boks meča među obručima je osam isključenih igračica, po četiri na obje strane.

FIGHT!!! @_katiejpow putting the "Pow" in Powell @UNLVLadyRebels get the 55-53 OT win & brawl @____BrookeLynn @Dollbaby_duo @francescaparis_ pic.twitter.com/bY3GtFvXYX