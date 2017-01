Radonjić: Kup? Imamo pet utakmica do tada, u nestvarnom ritmu

„Nije trenutak da pričamo o zadovoljstvu, što se tiče žreba. Nas do početka kupa čeka toliko toga da je dovoljno da se sada kratko obratim novinarima i tu stavim tačku na analizu žreba, do daljeg".

Žrebom za Pireus banka Kup Radivoja Koraća, održanom danas u beogradskom hotelu "M" određeno je da će Crvena zvezda u četvrtfinalu snage odmjeriti sa Vršcem, a kao potencijalni rivali u polufinalu biće pobjednik duel FMP Železnik - Spartak Subotica.

Međutim, trener crveno-belih Dejan Radonjić nije želio previše da govori o samom ishodu izvlačenja parova, pošto je priču usmjerio ka bitnijim stvarima za njegov tim u ovom trenutku.

„Nije trenutak da pričamo o zadovoljstvu, što se tiče žreba. Nas do početka Kupa čeka toliko toga da je dovoljno da se sada kratko obratim novinarima i tu stavim tačku na analizu žreba, do daljeg. Mi do okršaja protiv Vršca imamo još pet utakmica – dve u Evroligi, tri u ABA ligi, u ritmu koji je nestvaran. Šta je – tu je. Kada se sve to završi onda ćemo raditi detaljnije analize onoga što bi moglo da nas čeka u Nišu“, jasan je trofejni Zvezdin stručnjak.

Radonjić je konstatovao i da je Kup specifično takmičenje, koje zahtijeva tri pobede u tri dana kako bi se došlo do peha, ali i…

„U takvoj atmosferi mogu se videti razna iznenađenja, nekad veća, nekad manja. Mega Leks brani trofej… Da ne pričaj dalje, hajde da sačekamo da prođe ovaj period ispred nas. Ne bih sad išao toliko daleko, s obzirom da nije dobro, ni realno da se prave takve neke analize“, završio je Radonjić.

Pireus banka Kup Radivoja Koraća igraće se od 16. do 19 februara u niškoj dvorani Čair.

(mozzartsport)