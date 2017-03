Ratko Varda rekao zbogom košarci: Imam šta pričati unucima

Igrao sam s Majklom Džordanom i u velikom Realu. Imam šta da pričam deci i unucima, meni dosta, kazao je za "Nezavisne" Ratko Varda, legendarni košarkaš, nakon 22 godine karijere i 20 klubova.

Div iz Gradiške visok 216 cm juče je zvanično saopštio da završava bogatu karijeru. Svjestan je da je došlo vrijeme za odlazak u penziju, ali ne isključuje mogućnost da se ponovo vrati pod obruče.

"Teško je bilo doneti odluku, ali nekad moraš i to da rešiš. Došao je trenutak da ne budem više u neizvesnosti hoće li doći ponuda, jesam li više mator ili nisam. Ipak, ako se šta ukaže ovde blizu lako je povući odluku, jer znam sebe. Nisam neko ko će sedeti u kancelariji, i dan-danas treniram i trčim svaki dan. U takvom sam ritmu od 12. godine. Vreme će pokazati šta i kako dalje, neću puno da razmišljam", ističe Varda.

Karijeru je počeo u Partizanu, a potom je otišao u NBA

"Jedini način da odem iz Partizana, gde nisam dobio pravu šansu, bio je odlazak u Ameriku. Da sam rođen kasnije sve bi bilo drugačije. Tada nije bilo toliko menadžera kao sada. Bio sam kao u neobranom grožđu. Nisam znao jezik, nisam bio strpljiv, želeo sam odmah da igram. Tamo sam došao kao anonimac, jer u Partizanu nisam ni igrao. Dobio sam ugovor na dvije godine sa Detroitom, što je bilo ravno čudu. U Vašingtonu sam igrao s legendarnim Majklom Džordanom. Zahvalan sam Bogu na svemu. Zadovoljan sam karijerom", govori nekadašnji reprezentativac BiH.

Igrajući za BiH ostavio je dubok trag, ali se od bh. dresa nije oprostio lijepo.

"U glavi sam imao ideju da posle svih ružnih dešavanja pokušamo nešto da stvorimo, da se tu ne gleda nacionalnost. Nažalost, sve je to kulminiralo pred odlazak na prvenstvo u Litvaniji. Selektor Sabit Hadžić se nije znao nositi s tim. Ja sam se uredno javljao tri godine na pozive, bio glavni igrač reprezentacije. Mirza Teletović je jedan od milion i on uvek treba da igra, ali da ne bi došlo do nekih problema ja sam odlučio da imam važnijih stvari u životu nego da sedim na klupi. Razišli smo se na ružan način. Uvek kažem da smo mi jedan narod samo pod drugom verom. Ne znam ko je izmislio politiku, ali nema ništa gore od nje", kaže Varda i dodaje da mu je žao, ali da nije ljut što nikada nije dobio priliku da zaigra za Srbiju i Crnu Goru.

Žali što je odbio Crvenu zvezdu.

"Bilo mi je prelepo, a kada sada gledam možda ostaje žal što nisam prihvatio poziv Svetislava Pešića u vreme kada je vodio Zvezdu, ali šta je tu je", zaključio je naš sagovornik, koji je u karijeri branio boje Partizana, Detroita, Olimpije, Apolona, Bešiktaša, Kijeva, Real Madrida, Menorke, Žalgirisa, Himkija, Prokoma, Azovmaša, Mahrama, Radničkog, Mege, Biblosa, Kožuva, Sutjeske, a posljednji klub za koji je nastupao je libanski Hekmeh.

Jokić se igra

Vardu smo pitali, s obzirom na to da igraju na njegovoj poziciji, kako komentira igre Nikole Jokića i Jusufa Nurkića.

"Nikola je dečko koji se igra košarke. Nurkić je proigrao dobro u Portlandu, jer očito da u Denveru nisu mogli da upravljaju s tako dva dobra igrača", dodao je Varda.