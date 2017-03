Rekord karijere Nurkića protiv Jokićevog Denvera

Košarkaši Portlanda u direktnom duelu za plasman u plej-of pobijedili su Denver sa 122:113, uz sjajnu partiju i rekord karijere doskorašnjeg igrača Nagetsa Jusufa Nurkića.

Blejzersi su se četvrtim uzastopnim trijmufom osamili na osmoj poziciji Zapadne konferencije NBA lige sa učinkom 36-38, dok je tim iz Kolorada mjesto niže sa skorom 35-39.

Poslije izjednačenog prvog poluvremena u kojem su Nagetsi uglavnom bili u vođstvu, najviše sa 7 poena, domaći su u nastavku zaigrali bolje i u finišu trećeg perioda otišli na +12 (95:83).

Denver je sve vrijeme bio za petama Blejzersima, ali nikako zaostatan nisu mogli da smanje na manje od 6 poena razlike.

