Rekord u NBA: Hjuston prodat za 2,2 milijarde evra

Sada već bivši vlasnik Hjuston Roketsa Lesli Aleksander odlučio je da proda franšizu milijarderu Tilmanu Fertiti za čak 2,2 milijarde evra.

Krajem jula predsednik Hjustona Ted Braun saopštio je da je franšiza na prodaju, a po Forbsovoj listi iz februara vrijednost se procenjivala na 1,65 milijarde.

Ovo znači da je Aleksander uspio da za 550.000 hiljada evra više proda cjelokupan tim Hjuston Roketsa.

Aleksander je 1993. godine kupio Roketse za 85 miliona dolara.

Tilman Fertita je američki biznismen i vlasnik lanca restorana pod imenom "Landry's. Inc".

Breaking: Houston billionaire Tilman Fertitta agrees to buy the Rockets for a record price. (via @wojespn) https://t.co/gPvVSjpHeV pic.twitter.com/awF85H5Skp