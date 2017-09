Rusi bolji od Srbije nakon drame

Košarkaši Srbije poraženi su od Rusije rezultatom 75:72 u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

Izabranicima Aleksandra Đorđevića pripale su prva i posljednja četvrtina, ali to nije bilo dovoljno da se dođe do duge pobjede na Evrobasketu.

Srbija je meč otvorila sa 3:0, ali Rusi ubrzo preokreću rezultat i dolaze do šest poena viška. Međutim, onda se Saletovi izabranici vraćaju i preokreću u svoju korist. Imali su u jednom trenutku plus 6, ali je Rusija uspjela da smanji na tri poena zaostatka do kraja četvrtina.

Košarkaši Rusije sigurnije ulaze u drugu četvrtinu, prelaze u prednost nakon dva napada, da bi sredinom dionice Orlovo ponovo došli u vođstvo. Međutim, to nije dugo trajalo jer su onda ruski košarkaši ponovo vratili prednost koju su čuvali do kraja poluvremena.

U drugo poluvrijeme Srbija je ušla sa dva poena zaostatka, koji je odmah poništila. Ipak Rusi su koristili svoje napade i povećavali prednost, pa su u posljednju dionicu ušli sa sedam poena viška.

Sedam minuta prije kraja Orlovi su uspjeli da preokrenu rezultat u svoju korist nakon dužeg vremena, međutim već u sljedećem napadu Rusija postiže poene. U jednom trenutku Rusi su imali i devet poena prednosti, ali je Srbija uspjela da se vrati. Pred sam kraj trojkom Bogdanovića. U tom trenutku zaostatak je iznosio četiri poena, da bi se ubrzo smanjio na tri.

Na dvije sekunde do kraja Srbija je imala solidnu priliku. Bogdanović je imao dva slobodna bacanja i plan je bio da se drugo promaši i da se pokuša doći do lopte. Uslijedio je najgori mogući scenario. Bogdan je promašio prvo bacanje, pa je Srbiji bila potrebna trojka za izjednačenje. Potom je promašio i drugo ali njegovi saigrači nisu uspjeli da dođu do lopte.

Srbija sada ima po pobjedu i poraz, dok Rusija ima dvije pobjede.