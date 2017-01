Samir Lerić: Dotakli smo dno

BANJALUKA - Košarka u BiH već godinama ide silaznom putanjom i sada je dotakla dno, smatra Samir Lerić, bivši košarkaški reprezentativac BiH.

Mostarac, koji je zajedno s generacijom Nenada Markovića, Dževde Alihodžića, Gordana Firića, Samira Avdića... bio redovan učesnik evropskih prvenstava, danas sa tugom u očima gleda na stanje sporta pod obručima. U razgovoru za "Nezavisne" dotakao se situacije u Košarkaškom savezu BiH, atmosfere u reprezentaciji i rada s mladima. Trenutno u rodnom gradu vodi školu košarke i trener je u KK Student, koji se takmiči u Ligi Herceg Bosne. Za elitno bh. takmičenje smatra da je izgubilo smisao.

"Teško mi pada sve ovo što vidim, čujem, pročitam. Situacija nije nimalo dobra, počevši od prepucavanja u KS BiH, optužbi, zatim ružnih scena među reprezentativcima, pa do stanja u ligama, koje je katastrofalno. Naša domaća takmičenja danas praktično nemaju nikakvog smisla. Elitno prvenstvo mnogi klubovi ne žele da igraju, to je nekako krnja liga, iz koje je izlazak u Evropu gotovo nemoguće ostvariti. Klubovi životare, za Evropu nemaju novca, pa je upitan smisao svega. Stvari se moraju mijenjati. Za razliku od dana kada su dvorane bile pune, kada su igrali Bosna, Široki... danas sve izgleda tužno.

NN: Kako komentarišete pad reprezentativne košarke?

LERIĆ: Od ranih devedesetih do 2005. godine mi smo s A reprezentacijom imali kontinuitet nastupa na velikim takmičenjima. Sada smo i u tom polju doživjeli pad. Znam samo da je moja generacija izgarala za dres sa državnim grbom. Nismo imali skoro nikakvih zahtjeva, igralo se iz ljubavi. Domaće utakmice smo igrali u inostranstvu, posuđivali smo novac za putovanja, a konstantno smo bili učesnici Eurobasketa. Imali smo i mi finansijskih problema, ali smo ih prikrivali rezultatom. Sadašnji odnos i rezultati, neću reći da me živciraju, ali me jako bole.

NN: Šta Vas to konkretno živcira i boli?

LERIĆ: Živcira me spominjanje nekog silnog novca. Neki govore da su uložili 200.000, 300.000 i pola miliona KM i to svojih vlastitih sredstava u reprezentaciju. Te priče su van pameti, dok uporedo sa silnim i igračkim i selektorskim zvučnim imenima mi na evropskoj sceni ne možemo napraviti više ništa.

NN: Vidite li šansu u kvalifikacijama za SP?

LERIĆ: Ne znam šta reći ako se zna da smo i na pojedina prethodna evropska prvenstva ostvarili plasman samo zahvaljujući reorganizaciji takmičenja. Nekada smo imali egal s reprezentacijama poput Grčke i Litvanije sa Arvidasom Sabonisom, a sada se mučimo sa Švedskom. Kada je riječ o SP, ispali smo u neke pretkvalifikacije i to je ze mene van svake pameti, pa je teško govoriti o šansama.

NN: Prijeti li gašenje bh. košarci?

LERIĆ: Ugasiti se nećemo, mada nas čeka trnovit put povratka na dane neke uslovno stare slave. Osim Igokee, koja je za dva koplja ispred ostalih i jedina ozbiljno radi, svi ostali klubovi jedva preživljavaju. Dok drugi iz regiona napreduju, mi smo se vratili na početak i dotakli smo dno. Vratili smo se na nulu, mislim da dublje potonuti ne možemo i zato nam treba promjena iz korijena u svim sferama.

NN: Ima li pozitivnih primjera?

LERIĆ: Naravno da ima. KS BiH posvećuje pažnju radu maldih selekcija i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Pokušava se nešto napraviti, nešto je i urađeno, ali sve to po mom mišljenju još ide puževom brzinom. Djece ima, potencijala ima, ali treba se u njih više ulagati i raditi s njima. Bio sam jedan od pomoćnika u mladoj reprezentaciji i nisam potpuno zadovoljan njihovim načinom razmišljanja. Mnogi od tih momaka danas se već nakon dva treninga žale. Nedostaje im respekta prema trenerima, saigračima, publici... Ne svima, naravno, ali ih ima.

NN: Šta mislite o Džananu Musi?

LERIĆ: On je neprikosnoven potencijal. Može biti dobar igrač, međutim mora promijeniti svoje ponašanje. On je još dječačić i mora drugačije da se ophodi prema starijima. Dokazao je više puta da se na njega može računati, ali isto tako u nekim svojim izjavama i postucima treba da bude korektniji. Za mene je bilo veoma ružno ono što se desilo u Tuzli sa Mirzom Teletovićem. To sebi niko ne smije dozvoliti, red se treba poštovati.