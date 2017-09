Šarić se konačno oglasio nakon debakla Hrvatske

Dario Šarić prvi put se oglasio posle debakla na Evropskom prvenstvu kada je Hrvatska eliminisana u osmini finala od Rusije.

Šarić je pričao za "Eurohoops" nakon što je odigrao oproštajnu utakmicu Dušana Dude Ivkovića u Pireju.

"Teško je pričati o tome. Izgubili smo od boljeg tima. Nismo pokazali karakter. Znam da su ljudi pričali o mojim partijama, neki su bili pozitvni, dok su neki bili negativni. Ostavljam to sve iza sebe. Znam da sam bolji igrač nego što sam pokazao u tom meču", rekao je za "Eurohoops" Dario Šarić.

Igrač Filadelfije na tom meču je imao 13 poena, ali je očajno šutirao iz igre samo 3 od 15. Takođe, dok je on bio na terenu Hrvatska je bila 24 poena u minusu.

Šarić je pričao i o Dušanu Ivkoviću za kojeg je rekao da mu je pomogao mnogo u karijeri.

"Za mene Dušan Ivković znači mnogo. Pomogao mi je dosta u karijeri. Pokazao mi je šta je u stvari muška košarka. On mi je košarkaški otac. Prošle sezone sam u igru dodao neke stvari koje me je on naučio", rekao je Dario.

(B92)