Saša Grujić - prvi stranac na klupi ruske reprezentacije

Biti dio stručnog štaba košarkaške reprezentacije velesile kakva je Rusija dokaz je kvaliteta, pa je činjenica da je predstavnik srpske škole košarke na klupi gdje je nekad sedeo Sergej Belov priznanje i za zemlju ovog trenera.

Saša Grujić, pomoćnik selektora ruske košarkaške reprezentacije Sergeja Bazareviča, u stručnim krugovima važi za trenera koji je specijalista za individualni rad sa igračima.

Prvi je stranac pomoćni trener ruske reprezentacije i, kako kaže taj Vlasotinčanin za Sputnjik, zbog toga je veoma ponosan, ali bi mu bila velika čast da jednog dana postane član srpske reprezentacije. U Rusiji je već 12 godina, ali na taktove srpske himne nije imun.

„Svakom treneru je čast da bude član svoje reprezentacije, ali sam veoma ponosan što sam u ruskoj“, ističe Grujić koji nam je u pauzi treninga na aktuelnom Evropskom prvenstvu u košarci u Istanbulu otkrio i da mu nije bilo svejedno na „suprotnoj klupi“ tokom meča Srbije i Rusije.

„Kad krene utakmica o tome ne razmišljaš. Ne misliš o tome ko je na suprotnoj strani. Radiš taj posao i želiš pobedu. Međutim, pre i posle utakmice su osećanja pomešana. Kad sam čuo himnu, imao sam neku unutrašnju nervozu. Posle utakmice sam bio s jedne strane srećan što smo pobedili, dok, sa druge strane… Srbija je moja zemlja“ ističe Grujić.

Odgovarajući na pitanje kako je postao član štaba ruske reprezentacije, Grujić navodi da već dugo radi sa ruskim selektorom i da mu se sa tom reprezentacijom ostvario veliki san — da bude dio jednog velikog takmičenja.

„Nekoliko godina sam radio sa juniorima u CSKA, a posle toga me je Bazarevič uzeo za glavni tim moskovskog Dinama, da budem pomoćni trener. Nakon toga smo radili zajedno i u Lokomtivi iz Kubanja. Kada je dobio poziv da preuzme reprezentaciju, usledio je poziv i meni da uđem u štab, što mi je veoma imponovalo“, ističe on.

Grujić je izrazio nadu da će Srbija i Rusija opet zajedno zaigrati na ovom prvenstvu, ističući da će Srbija lagano dobiti duel protiv Mađarske i preći u narednu fazu takmičenja.

„Imali smo tu nesreću da smo sa više poena razlike izgubili od Letonije, pa smo završili na trećem mestu, dok je Srbija dobila lakše protivnike i lakši put do polufinala“, navodi Grujić i dodaje da prati sve mečeve naše reprezentacije i da se nada će „orlovi“ doći do medalje.

Što se tiče ruske reprezentacije, nastavlja on, očekuje da u duelu sa Hrvatskom u nedjelju 10. septembra ona pruži dobru igru i da dâ svoj maksimum.

„Mi smo optimisti. Spremali smo za ovo takmičenje utakmicu po utakmicu. Ne planiramo ništa unapred, ali se nadam da možemo da iznenadimo favorizovane Hrvate, koji ipak imaju nekoliko NBA igrača. To je stara jugoslovenska škola koju ne treba potcenjivati“, podseća on.

Na pitanje kakvi su mu planovi za budućnost i da li bi eventualno mogao da postane član srpske reprezentacije, Grujić navodi da će najverovatnije ostati u sistemu Ruske Federacije.



„Nerealno je da u ovom trenutku budem u našoj reprezentaciji. Tamo ima dosta dobrih i perspektivnih trenera koji rade u sistemu Srbije. Ostajem u Rusiji. Sada je sve fokusirano na EP, pa kada se to završi i kada se slegnu utisci, onda ću videti šta ću dalje“, navodi on.

Grujić inače u Rusiji već 10 godina vodi sportsku akademiju koja svakog ljeta organizuje kampove za mlade, gdje se individualno radi sa igračima.(sputnjik)