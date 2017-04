Saša Obradović za "Nezavisne": Zvezda može u plej-of Evrolige

Crvena zvezda ima šanse za pobedu protiv Darušafake u Istanbulu i plasman u plej-of Evrolige, pokazali su karakter mnogo puta ove sezone i verujem u njih i ovaj put. Mislim da su šanse 55:45 odsto u turskog tima.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Saša Obradović, legendarni košarkaš "crveno-bijelih" i reprezentacije Jugoslavije, a danas trener Lokomotive iz Krasnodara, o odlučujućem susretu u Evropi koji tim sa Malog Kalemegdana igra u petak. On kod oba tima vidi određene adute za pobjedu i plasman među osam najboljih timova Evrope.

"Zvezda igra fenomenalno u odbrani, koja je osnov svega i iz koje sve kreće i u njihovoj želji i motivaciji vidim prilike za pobedu i prolaz. Hendikep je što na ovoj utakmici neće igrati prvi plejmejker ekipe Stefan Jović, koji je stožer ekipe. Darušafaka ima više talenta i domaći teren kao prednosti. Ipak, i da se Zvezda ne plasira dalje, ne treba to shvatati kao tragediju jer je ostvaren zaista izvanredan uspeh. Ostaje žal i za onim porazom Bamberga od Darušafake u prethodnom kolu, gde je o suđenju sve rekao Andrea Trinkijeri, trener Nemaca. Ko je gledao sve je video", kaže Obradović.

NN: Ko su favoriti za osvajanje Evrolige?

Obradović: Real Madrid, CSKA i Fenerbahče vidim na fajnal foru, a tamo već nema nekih velikih favorita. Što se tiče Fenerbahčea, mnogo verujem u Željka Obradovića kao trenera koji izvlači nemoguće od svojih ekipa. Potajni favorit iz senke mogao bi da bude Panatinaikos koji je fenomenalno sastavljena ekipa i trenutno igra najbolju košarku. Drago mi je što su timovi trenera sa naših prostora pružali dobre partije, što je veliki plus, odličan posao u Anadolu Efesu radi Velimir Perasović i mislim da oni mogu mnoge iznenaditi.

NN: Koliko je teže timovima u novom formatu Evrolige sa 16 ekipa gdje svako igra sa svakim dva puta u toku sezone?

Obradović: Kombinacija i gust raspored između domaćih prvenstava i Evrolige, gdje se igra u ritmu petak - nedelja, vrlo je teška i nosi velike izazove. S time su došle i silne povrede košarkaša, što je rezultat velikih opterećenja. Mislim da ovaj sistem više odgovara timovima koji igraju neke lakše lige poput grčke i litvanske, dok je ogromno opterećenje za timove iz liga kao što su španska i turska, kojima je neuporedivo teže. Kao primer toga naveo bih Fenerbahče, koji je u ozbiljnim problemima usled teškog rasporeda ove sezone, a prije početka Evrolige bio je glavni favorit. Svakako ne treba umanjiti rezultate i uspehe drugih timova, ali Grčku i Tursku ligu ne možeš porediti.

NN: Da li ste zadovoljni igrama i rezultatima Vaše Lokomotive do sada i šta je realno da postignete do kraja sezone?

Obradović: Jako sam zadovoljan s obzirom na početak sezone u kojem je ekipa imala neplanirane poraze sa drugim trenerom. Totalno se promenila slika, u Evrokupu smo postigli maksimum i igrali polufinale, što mislim da je izvenredan uspeh. Situacija u ekipi nije kao što je bila prošle godine kada je tim igrao fajnal for Evrolige, sada imamo igrače čije je profile dosta teže uklopiti. U VTB ligi nas je poraz od Jeniseja dosta koštao i time smo možda izgubili korak za prva tri tima na tabeli, kao velike pobede istakao bih one nad CSKA, Uniksom i Zenitom. Verovatno ćemo u biti četvrti i u polufinalu plej-ofa ići na CSKA, gde nije realno da dobijemo seriju i plasiramo se u Evroligu, ali ne treba se nikada predavati i treba imati velike ciljeve. Sa Lokomotivom ću produžiti ugovor na još tri godine, o čemu do sada nisam govorio u medijima.

NN: Prethodne jeseni ste bili u SAD, gdje ste prisustvovali radu NBA timova. Kakva iskustva nosite iz Amerike i da li biste se u budućnosti otisnuli da radite tamo?

Obradović: To mi je jedan od ciljeva u budućnosti i već ovog leta planiram da budem stručnom štabu neke od ekipa za Letnju ligu. Verovatno će to biti u Bruklinu, San Antoniju ili Orlandu, gde sam bio i prethodne godine. Odlazak tamo je jedan deo upoznavanja, biti blizu tih ekipa i imati direktan pristup informacijama je mnogo drugačije nego kada ste u kontaktu preko interneta ili telefonom. Mnogo je drugačije kada upoznate mnoge trenere, vidite i osetite igrače i izvršite skauting. To je svakako dobra prilika da vidim i potencijalna pojačanja koja bih doveo u Evropu.

NN: Nikola Jokić briljira ove sezone u NBA ligi, može li biti jedan od najboljih igrača?

Obradović: Svi se iskreno nadamo da bi on mogao da postane dobar i napravi karijeru kao Dirk Novicki. Ja ga vidim toliko dobrog u narednom periodu. Ja sam tokom rada u Kelnu trenirao Marcina Gortata iz Vašingtona koji je napravio odličnu NBA karijeru, ali razlika između njega i Jokića je nemerljiva, to je nebo i zemlja u korist Jokića. Očekujem da u Americi zaseni Vladu Divca, iako je i on bio sjajan.

Srbija može do zlata na EP

NN: Može li reprezentacija Srbije do zlata na Evropskom prvenstvu ove godine?

Obradović: Mislim da je vreme da se posle srebra na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama u Riju ti uspesi krunišu zlatom i svakako da Srbija može da osvoji zlato na EP. Opet, zavisi ko će da igra, Nemanja Bjelica i Jović imaju probleme sa povredama i nadam se da će biti u stanju da se odazovu reprezentaciji.

Vujošević, kvalitet i iskustvo

NN: Duško Vujošević je preuzeo reprezentaciju BiH, koliko može da napravi s njom u narednom periodu?

Obradović: Vujošević može mnogo da uradi, on ima kvaliteta i iskustva da vodi reprezentaciju kao i autoritet da se igrači odazovu u reprezentaciju i igraju na visokom nivou. Prošle godine je ostvaren neuspeh i struka je morala da se promeni. Ove godine BiH igra kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, što bi BiH sa Vujoševićem trebalo da prođe.