Skandal u WNBA: Američku košarkašicu vrijeđali jer nije homoseksualka?

Nekadašnja američka košarkašica Kendis Vigins izjavila je da je imala velikih problema u karijeri jer je bila heteroseksualka.

Vigins, koja je sa Minesota Linksima osvojila titulu 2011. godine, istakla je da je drugačije seksualno opredjeljenje od 98 odsto igračica u WNBA ligi koštalo duže karijere.

"Bilo je veoma važno što sam heteroseksualka i što sam isticala da sam 'strejt'. Mogla sam da igram još dvije sezone, ali je bilo nemoguće zbog psihičkog stanja u kojem sam se nalazila. Bila sam u depresiji. WNBA nije bila gledana i njen značaj je umanjen. Sve je to bilo otrovno", rekla je Kendis.

Iako najjača ženska liga na svijetu ima veliki stepen inkluzije, to nije bio slučaj sa djevojkom iz Baltimora.

"Namjerno su me konstantno vrijeđali. Nikada u životu me nisu toliko nazivali k****m kao u prvoj sezoni. Uvijek su mi stavljali do znanja da im se ne dopadam. Sve je moralo da se poredi sa muškarcima. Zato mnogi misle da moraš da izgledaš kao muško i igraš tako, da bi te poštovali. Nisam željela da bude tako, bila sam sušta suprotnost. Ponosna sam što sam žena i ja se u takvu kulturu ne uklapam", zaključila je Vigins.

