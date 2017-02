Spasavao aut i pogodio svoj koš bez koske (VIDEO)

U američkoj košarkaškoj Samit ligi, na utakmici između Nort Dakota Stejta i Denver Pionirsa (81:63), dogodio se jedan od najluđih autokoševa u istoriji "igre pod obručima".

Kaj Kebels igrač Sjeverne Dakote bio je najbolji pojedinac sa 17 poena, ali je dao i najluđi koš ove sezone.

Poslije odbijene lopte potrčao je za njom u aut i rukom je ubacio je u teren.

Međutim, lopta je otišla u vis i pogodila koš.

We'll try not to make this a habit. #SCTop10 #NotTop10 pic.twitter.com/IejJQjQw70