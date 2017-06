Srbija kandidat za organizaciju EP u košarci za žene

Srpske košarkašice su završile takmičenje na prvenstvu u Pragu, ali je naša zemlja kandidat za organizaciju Evropskog prvenstva 2019. godine, saopštio je KSS.

Konkurenti Srbije su Rusija, Letonija i Izrael, a to da li ćemo u Srbiji gledati najbolju žensku košarku znaće se poslije borda FIBA u subotu.

Potpredsjednica Košarkaškog saveza za žene Ana Joković rekla je za "Blic" da će se u zavisnosti od ishoda sastanka čelnika FIBA preduzeti dalji koraci.

Srpske košarkašice su se posle neuspejha u Pragu u sreijdu vratile u Beograd. Tokom takmičenja su ih podržavali Ana Joković i predsjednik KSS Predrag Danilović, ali i njegov prethodnik Dragan Đilas.

"Prvo treba odati prizanje svim devojkma koje su pored osvojenih medalja i obezbeđenih nacionalnih priznanja, došle od prvog dana priprema i posvetile mesec i po dana reprezentaciji Srbije. I to odmah po završetku sezona s tim što su dve igračice bile povređene, Ana Dabović i Sonja Petrović koja je rizikovala karijerju i ogroman potpisan ugovor zbog reprezentacije Srbije. Cilj nije ispunjen i puno razloga za to ima, i nije sada trenutak za to. Suđenje na EP ne želim da komentarišem, jer je blaga reč reći da je bilo sramotno", rekla je Joković.

Ona je dodala da joj nisu jasna pitanja zašto nema Danijel Pejdž koja je povrijeđena i još nekih igračica poput Milice Dabović i Dajane Butulije koje su se oprostile. Osim toga, Joković ističe da je selektor Karadžić preuzeo odgovornost za ostvareni rezultat, što će prema njenim riječima učiniti i ljudi u savezu.

Srspke košarkašice su po povratku iz Praga na aerodromu Nikola Tesla dočekali generalni sekretar KSS Dejan Tomašević i potpredsjednik za takmičenja Dušan Projović.

(B92)