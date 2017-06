Srbija kandidat za žensko EP u košarci

Košarkaški savez Srbije je saopštio da će podnijeti kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva 2019. godine za žene.

Srpske košarkašice su završile učešće na EP u Češkoj porazom od Letonije u osmini finala, ali da se vrate u sam vrh kontinentalne košarke mogle bi da imaju u svojoj zemlji za dvije godine.

Osim Srbije prijave su najavili Rusija, Letonija i Izrael, a ko će dobiti organizaciju znaće se poslije borda FIBA u subotu.

Srpske košarkašice su se poslije neuspjeha u Pragu vratile u Beograd, a potpredsjednica KSS za žene Ana Joković smatra da timu treba odati priznanje, a da su zbog povreda rizikovane i karijere.

"Prvo treba odati prizanje svim devojkma koje su pored osvojenih medalja i obezbeđenih nacionalnih priznanja, došle od prvog dana priprema i posvetile mesec i po dana reprezentaciji Srbije. I to odmah po završetku sezona s tim što su dve igračice bile povređene, Ana Dabović i Sonja Petrović koja je rizikovala karijeru i ogroman potpisan ugovor zbog reprezentacije Srbije. Cilj nije ispunjen i puno razloga za to ima, i nije sada trenutak za to. Suđenje na EP ne želim da komentarišem, jer je blaga reč reći da je bilo sramotno", rekla je Joković.

Ana Joković i predsjednik KSS Predrag Danilović će kandidaturu predstaviti u subotu u Pragu.

