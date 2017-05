Suspenzija za Ubrea zbog Olinika

Keli Ubre iz Vašington Vizardsa suspendovan je poslije incidenta sa centrom Boston Seltiksa Kelijem Olinikom u trećoj utakmici serije između Vašingtona i Bostona.

Ubre neće moći da igra u četvrtoj utakmici serije jer je u trećoj utakmici gurnuo i oborio Olinika na parket poslije bloka koji je postavio igrač Bostona.

Olinik je početkom druge četvrtine postavio loš blok i oborio Ubrea. Nezadovoljan kako je igrač Bostona to uradio, Ubre je riješio da se obračuna sa Olinikom i gurnuo ga je.

Dobio je isključenje, a liga mu je sada izrekla suspenziju. Da stvar po 201 centimetara visokog igrača Vizardsa bude još gora, njegova ekipa je pobijedila u trećoj utakmici i sada je na 2-1 u seriji.

"Nisam iznenađen, liga radi ono što mora da radi. Moraju da kontrolišu situaciju" rekao je Ubre poslije treninga u subotu.

U trenutku kada je Ubre krenuo na Olinika sa igračem Bostona je razgovarao sudija Monti MeKačin koji se našao između dva igrača. Mladi igrač Vizardsa je sudiji uputio izvinjenje zbog toga.

"Više puta me je udarila ista osoba. Sukobio sam se sa njim zbog toga. Posljednji put kada se to desilo, osjetio sam bol u glavi i vilici. Ustao sam, otrčao do njega i gurnuo ga", rekao je Ubre.

Olinik je na to odgovorio da je tokom utakmice osjećao da Ubre postaje frustriran, ali da je sve ostavljeno iza jer slijedi četvrta utakmica serije.

Vizardsi su u trećoj ubjedljivo dobili Seltikse sa 116:89.

Trener Vašingtona Skor Bruks je rekao da poštuje odluku lige i da se sada mora maksimalno pripremiti za predstojeći meč. U nedostatku Kelija Ubrea, više minuta bi mogao da dobije hrvatski internacionalac Bojan Bogdanović ili Džejson Smit.

Utakmice između Vašingtona i Bostona su čitave sezone bile prilično napete. Tokom regularnog dijela u četiri susreta je bilo 16 tehničkih grešaka, a samo u poslednjoj utakmici osam, uz tri isključenja.

